Este es el costo de la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate por 3 meses en Colombia

El Xbox Game Pass es una de las suscripciones más famosas en la industria de los videojuegos. Durante los últimos años, este servicio ha tomado gran popularidad, especialmente por la gran cantidad de títulos que ofrece en su catálogo.

Microsoft ha logrado ampliar sus servicios de gran manera, permitiendo que los suscriptores no solo jueguen desde sus consolas Xbox, sino también desde PC.

Gracias a la inmensa cantidad de juegos a los que se pueden acceder por un módico precio, varias personas optan por suscribirse, o incluso, comprarse una Xbox solo por el acceso al Game Pass.

En los últimos años, los servicios de suscripción han tomado gran popularidad en el mundo de los videojuegos. Las grandes franquicias como Xbox o PlayStation han lanzado sus propias versiones.

Por un lado, en el caso de la franquicia dirigida por Sony, existe el PlayStation Plus, a través del cual puede acceder de manera gratuita a ciertos juegos, a cambio de una suscripción a un precio relativamente bajo.

En el caso de Microsoft, el Game Pass ha logrado acumular más de 300 juegos, en una rotación a la que constantemente se van añadiendo nuevos títulos de forma reciente.

Entre los más destacados que se pueden adquirir se pueden destacar: Among Us, Battlefield 2042, DayZ, EAFC 24, Far Cry 6, Gears Of War 4, Minecraft, o incluso Mortal Kombat 11 entre varios otros.

Para muchos, este tipo de suscripciones resultan excesivas, o innecesarias. Sin embargo, otros consideran que el Game Pass tiene claros beneficios que los compradores pueden aprovechar.

Al igual a como suele pasar con el PlayStation Plus, el Xbox Game Pass tiene varias modalidades y tipos que varían según sus beneficios. Estos son los siguientes:

En el caso concreto de PC, existen 2 modalidades, la básica, y la de Ultimate. La primera de ellas brinda acceso al catálogo de juegos, e incluso una suscripción al EA Play.

