Este reconocido juego exclusivo de Xbox Series estaría cerca de llegar a PlayStation 5

Archivado en: • • •

La rivalidad entre PlayStation y Xbox ha marcado la pauta en la industria del ‘gaming’ durante los últimos años. Ambas franquicias han deleitado a los jugadores con consolas de primera calidad, que han generado emoción en niños, adolescentes y adultos.

Actualmente, la generación de consolas ha sido liderada por la Xbox Series, en sus versiones S y X, y la PlayStation 5. Ambos son aparatos de gran potencia tecnológica, que permite disfrutar de cada uno de los títulos más famosos de los últimos años.

Una de las prácticas más comunes para sacar ventaja por encima de su competencia por parte de estas franquicias, son los juegos exclusivos. Sin embargo, algunos pueden cambiar de bando.

La exclusiva de Xbox que pasaría a PlayStation

Un ejemplo de esto se presentaría en los próximos días. Rumores recientes indicarían que un famoso juego exclusivo de Xbox Series, se convertiría en un título jugable en PlayStation.

Ante esta noticia que estremeció al mundo del ‘gaming’, los rumores y nombres de títulos empezaron a brotar a niveles enormes.

Más noticias: PlayStation Store ofrece descuentos de hasta el 70 % en varios juegos; esta es la lista

Entre los más mencionados, estuvo el Forza Horizon 5, uno de los juegos más famosos de la franquicia de consolas de Microsoft, y que, como un juego de automovilismo, ha sido de los bastiones más reconocidos en el catálogo de juegos de Xbox.

Estas primeras informaciones llenaron de entusiasmo a los fanáticos de PlayStation. Sin embargo, en las últimas horas se habría dado mayor claridad respecto al título que haría la expansión de plataforma.

El bloguero, Jez Corden, explicó que no sería el Forza Horizon 5 este juego, pero, que habrían otros candidatos a considerar, como por ejemplo, Killer Instinct, o algún título de la saga Halo.

Aun así, mencionó a uno como el gran favorito, y es el ‘Indiana Jones and the Great Circle’. Esto debido a que, el juego por el momento no ha sido lanzado, y la desarrolladora podría buscar expandir su futuro éxito.

¿Es una estrategia?

Se podría pensar que esto es una gran traición para Microsoft y su línea de consolas Xbox. Sin embargo, quien estaría detrás de estas expansiones sería la propia empresa, con el fin de así aumentar el alcance de su catálogo de títulos.

Más noticias: ¿Se puede conectar un control de PS4 en una PS5? Aquí le contamos

Esta sería una estrategia por parte de la organización, con el fin de obtener mayores ganancias. Lo negativo, es que estos anuncios no sentarían nada bien para los propietarios de una consola Xbox, quienes esperaban exclusividad de títulos por parte de Microsoft.