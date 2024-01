Conmoción por muerte de Jesse Jane, famosa actriz de cine para adultos

Archivado en: •

En las últimas horas, se conoció que Jesse Jane, famosa actriz de contenido para adultos de la década de los 2000, fue encontrada sin vida. La mujer, que tenía 43 años, murió junto a su novio.

TMZ, medio que divulgó la noticia, reveló que conoció de primera mano que la muerte de la estrella de contenido para adultos estaría relacionada con el consumo de drogas, más específicamente por una sobredosis.

Asimismo, fuentes policiales le informaron al medio mencionado que Jesse fue encontrada muerta en su casa este miércoles 24 de enero. Además, que las autoridades acudieron a la residencia tras recibir un llamado de asistencia. Sin embargo, cuando llegaron al lugar se encontraron con el cuerpo sin vida de Jesse y su novio, Brett Hasenmueller.

Por otro lado, se conoció que el empleador de Brett fue quien realizó el llamado de asistencia para que las autoridades acudieran al lugar de residencia de la actriz. Pues no habían tenido noticias de Hasenmueller desde hace varios días.

En cuanto a la muerte de Jesse y su pareja se desconoce cuánto tiempo llevaban muertos y tampoco la causa exacta. Por ahora, se está llevando a cabo una investigación para que los médicos forenses tengan una determinación final.

Jesse Jane fue una de las actrices de contenido para adultos más reconocidas en su época. Sus inicios en la industria nopor se dieron en Digital Playgroud en el año 2002. Asimismo, protagonizó varias películas y series pornográficas, como ‘Piratas II: La venganza de Stagnetti’.

Al convertirse en toda una estrella porno, Jesse llegó a Playboy como presentadora del programa en vivo ‘Night Calls’. Incluso, presentó ‘Naughty Amateur Home Videos’, de Playboy TV.

Por otro lado, la actriz también fue anfitriona en la entrega de premios en la industria del contenido para adultos y lanzó líneas de juguetes sexuales, que se convirtieron en todo un éxito a nivel mundial.

