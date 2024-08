Coldplay inicia su maratón de presentaciones en Viena bajo extremas medidas de seguridad

Archivado en: •

La banda británica Coldplay ofreció el pasado miércoles 21 de agosto, el primero de sus cuatro conciertos en el estadio Ernst Happel de Viena, parte de la gira ‘Music of the Spheres’, entre fuertes medidas de seguridad después de que hace dos semanas se cancelaran por amenaza terrorista las actuaciones de la cantante Taylor Swift.

Con la cantautora estadounidense Maggie Rogers y la compositora austríaca Oska como teloneras, el grupo británico tocó sus grandes éxitos ante 60.000 fans, que llegaron al estadio con más horas de antelación de lo normal debido a los rigurosos controles de acceso.

«Hemos visto que había un poquito más de policía de lo normal, la organización del concierto también ha pasado un par de veces, nos han mirado por encima, sin agobiar. Creo que aquí estamos bien ahora», cuenta un transeunte a EFE.

Las autoridades austríacas anunciaron un refuerzo en las medidas de seguridad para los cuatro conciertos, 21, 22, 24 y 25 de agosto, que incluye el despliegue de efectivos de paisano y uniformados, unidades operativas y especiales de seguridad y el uso de drones de vigilancia.

La banda de Chris Martin es la primera en tocar en el Ernst Happel desde la cancelación de los conciertos de Taylor Swift hace dos semanas, tras la detención de tres presuntos terroristas que planeaban atentar con explosivos y armas blancas durante el espectáculo.

El operativo antiterrorista, que según el ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, evitó «una tragedia», ha transformado al completo las cercanías del estadio, ahora rodeado de decenas de patrullas y zonas aisladas para los asistentes.

Después de actuar en Viena, donde no tocaba desde 2017, Coldplay concluirá la parte europea de ‘Music of the Spheres’ la próxima semana en Irlanda, antes de pasar a Australia y Nueva Zelanda a finales de año.

Coldplay finalizará este mes como la gira de rock más lucrativa de la historia, con una recaudación de unos 945 millones de dólares y más de 8,8 millones de entradas vendidas desde 2022, según el índice Boxscores de la publicación Billboard.

