Campeón del Mundo con Lionel Messi en 2022 ya no puede jugar al fútbol: «hoy no me llama nadie»

Lionel Messi y la Selección Argentina vivieron una histórica consagración en 2022. Aquel año, el astro, y también su combinado nacional lograron levantar, nada más y nada menos que, la Copa del Mundo en Qatar.

El que para muchos es el mejor jugador del mundo, se juntó con un selecto grupo de compañeros, los cuales devolvieron a la cima al fútbol argentino, que no salía campeón de un Mundial desde 1986.

Esto llevó a muchos integrantes del plantel a grandes clubes del mundo. Sin embargo, uno en particular, no gozó de la misma suerte, e incluso, apenas 2 años después, ya no puede jugar fútbol profesional.

La dura actualidad del Papu Gómez, excompañero de Lionel Messi

Este es el caso de Alejandro ‘El Papu’ Gómez. Este atacante formó parte del plantel de Argentina de cara a la Copa del Mundo de 2022, e incluso jugó varios partidos.

Sin embargo, luego de esta competición, extrañamente, Gómez dejó de ser convocado por Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.

Hubo una gran cantidad de conspiraciones respecto a la forma en que apartaron a este jugador del equipo.

No obstante, meses después, Gómez recibió una triste noticia, como lo fue una suspensión de 2 años por un positivo en un control de dopaje.

Este mediocampista obtuvo este resultado en un control, luego de lo que el asegura fue, ingerir un jarabe para la tos que tenía uno de sus hijos. De hecho, recibió la noticia en pleno Mundial.

A pesar de varias apelaciones, el jugador ha tenido que estar alejado de la cancha, e incluso, 2 años después de ser campeón del mundo, sigue sin poder jugar al fútbol.

Este jugador volvería a las canchas recién en noviembre de 2025. Sin embargo, en los últimos días se ha revelado la dura situación que vive Gómez.

En una entrevista con el periodista argentino, Juan Pablo Varsky, el futbolista aseguró que ha tenido que luchar con su ego durante esta sanción.

“Pasé de ser campeón del mundo, a que hoy no me llame nadie, desaparecer del medio o no jugar más, hay que saber convivir con eso» dijo Gómez.

Del mismo modo, dijo que estaba empezando a aceptar que el ‘Papu’ Gómez está llegando a su fin, y que incluso, sabe que debe empezar a subsistir como Alejandro.

Lo cierto es que aun así, Gómez aun espera que disminuyan su castigo, para así volver a las canchas, luego de lo que ha sido un calvario lejos del fútbol para el campeón del mundo.