¡Anda pa’ allá, bobo! Árbitro perdonó expulsión a Messi en una Copa América: así confesó

Para 2007, la semifinal de la Copa América se disputó en Venezuela, un partido en el que el ex árbitro chileno, Carlos Chandía, hacía parte del cuerpo arbitral, dirigiendo como árbitro central el encuentro Argentina contra México. Sin embargo, en una de las jugadas del argentino Lionel Messi, Chandía debía expulsarlo, pero no lo hizo a cambio de una recompensa.

El mismo chileno fue quien confesó el suceso para ESPN, contando a detalle cómo ocurrieron las cosas ese día. Antes de finalizar el encuentro, Argentina llevaba la ventaja 3-0 frente a México y, fue allí cuando Messi estuvo a punto de ser expulsado, lo que le impediría jugar la final de ese año.

¿Por qué Messi no fue sancionado?

El argentino ya contaba con una tarjeta amarilla, pero en los últimos minutos del compromiso bloqueó una jugada con la mano, algo que claramente era motivo de amonestación y que le habría costado a Chandía la participación en la final, «Argentina le iba ganando 3-0 a México. Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, en la mita de la cancha», afirmó el ex árbitro.

Conociendo que para México no había ninguna posibilidad de gol, Chandía se acercó a Messi para explicarle que su acción era digna de una tarjeta amarilla, pero que le costaría su camiseta. «No le mostré la amarilla, quedaban dos minutos y medio, iban ganando 3-0… Mostrarle la amarilla era cortarle la posibilidad de jugar la final de la Copa América, y eso me costó no arbitrar esa final», agregó.

¿Messi si cumplió?

Tras la victoria del albiceleste, el mediocampista le entregó su camiseta al árbitro en camerinos, tal y como habían acordado; de hecho, Carlos Chandía afirmó que Messi intentó hacerle entrega de la camiseta a mitad de la cancha cuando aún se encontraban en el partido, pero este se negó a recibirla allí mismo.

Pese a la ayuda del ex árbitro chileno, Argentina cayó 3-0 contra Brasil en la final de esta copa y, para ese entonces, Messi no había logrado obtener su primer título como jugador de la selección argentina, sino hasta después de 14 años en la Copa América de 2021, igualmente contra Brasil.

¿Cuándo juega Messi contra Colombia?

El pasado 10 de septiembre, la Selección Colombia se enfrentó contra Argentina en eliminatorias del Mundial 2026, y Messi no pudo jugar debido a una lesión de la cual se está recuperando, además de no ser convocado para dicho partido. No obstante, muchos esperan que para el próximo encuentro de ambas selecciones, Messi sea convocado y juegue contra la tricolor; la «revancha» sería hasta el momento, el martes 10 de junio de 2025.