Artistas a los que de Oasis les ha tirado: Paul McCartney, Bono y Blur en la lista

Noel Gallagher, miembro de la icónica banda Oasis, ha sido conocido por su brutal honestidad y franqueza a lo largo de su carrera. Nunca ha tenido reparos en expresar sus opiniones sobre otros artistas, y no es raro que sus comentarios sean controvertidos. Esta actitud ha sido una constante en su vida pública, lo que ha hecho que muchos lo consideren una figura polarizadora en la música.

Recientemente, ha resurgido el interés por las declaraciones más polémicas de Noel, especialmente ahora que Oasis ha anunciado su tan esperada reunión. Tras 15 años de separación, los hermanos Gallagher han decidido dejar atrás sus diferencias y han confirmado que volverán a los escenarios con una gira mundial.

Le puede interesar: ¡Es oficial! Oasis vuelve del retiro después de más de una década de su separación musical

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Oasis (@oasis)

Este regreso ha generado una gran expectativa entre los fanáticos de la banda, quienes esperan ansiosos ver a los hermanos juntos una vez más. Además de la gira, Oasis también ha lanzado ediciones Deluxe de su legendario álbum Definitely Maybe, lo que marca un renacimiento de la banda en todos los sentidos.

Los artistas que los integrantes de Oasis no soportan

Durante su carrera, Noel no solo ha sido crítico con su hermano Liam, sino también con otros artistas. Sus opiniones son conocidas por ser especialmente duras. Algunas de sus declaraciones más recordadas y que recientemente volvieron a salir a la luz incluyen: «Estoy seguro de que hubiera detestado a John Lennon, creo que era un perfecto idiota».

Necesita saber: Oasis finalmente regresó y los fans inundaron las redes sociales con memes para celebrarlo

«Nunca pude soportar a Paul McCartney: él era el que escribía las canciones de marica, las blandas», y «El otro día Bono se me acercó y me dijo: ‘¿Cómo andas, hijo?’. No soy tu hijo, pedazo de imbécil». Estas palabras reflejan la naturaleza desafiante de Noel y su disposición a decir lo que piensa sin importar las consecuencias.

El conflicto entre los Gallagher ha sido ampliamente documentado, y aunque han tenido sus altibajos, sus críticas no se han limitado solo a su relación. Noel ha lanzado comentarios ácidos hacia otros artistas de renombre, como Blur, afirmando: «Habría que parar un poco con todas esas idioteces acerca de Blur y pensar en los fans de los dos grupos. Si tuviera 16 años, me gustarían a la vez Oasis y Blur».

Ver también: Los grandes escándalos que protagonizó Oasis como banda; ¿habrá un regreso?

Si vuelve Oasis, que vuelvan las declaraciones de Oasis. pic.twitter.com/dTVVDCBD1r — Sebas V (@vvs00) August 26, 2024

El regreso de Oasis plantea la incógnita de si los hermanos podrán mantener la paz durante esta nueva etapa de su carrera. A pesar de su éxito y legado en la música, la relación entre los Gallagher siempre ha estado marcada por tensiones y conflictos. Los fanáticos de la banda esperan que esta vez logren dejar atrás las peleas y se centren en lo que mejor saben hacer: crear música que trascienda el tiempo.