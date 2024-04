Amanda Bynes y otros personajes de Nickelodeon que dejaron la actuación; ¿qué les pasó?

Nickelodeon ha estado en la boca del lobo en el último mes por una serie documental llamada ‘Quiet on Set’ en las que varias personas hablaron del abuso que habrían sufrido cuando trabajaron allí. Algunos de ellos han sido actores y han denunciado específicamente a Dan Schneider, quien fue el creador de varios de los shows que fueron emitidos en los 90.

Muchas personas han hablado de lo que se denunció en el documental e inclusive, en redes varios se han preguntado por qué algunos actores dejaron de aparecer en la pantalla chica. Por esta razón, aquí le dejamos un listado de algunos artistas a los que probablemente les perdió el rastro.

Sin embargo, en el listado hay nombres que no necesariamente están ligados a un tipo de abuso, sino que simplemente abandonaron la actuación.

Amanda Bynes

La mujer inició su carrera actoral cuando solamente tenía 7 años y alcanzó la fama con el show de sketch de comedia ‘All That’. La mujer dijo que cuando le dieron el papel sintió que era un sueño hecho realidad.

Amanda estuvo en éxitos como ‘Big Fat Liars’, ‘She’s The Man’ y ‘What Girls Wants’, que rápidamente se convirtió en una de las actrices más reconocidas de a principios de los 2000.

La actriz reveló para PAPER que cuando grabó películas como ‘Easy A’ y ‘She’s the Man’ tuvo depresión y problemas de autoestima. Inclusive, a los 16 inició a consumir marihuana. Cuando trabajó en ‘Hall Pass’ inició a abusar de la dextroanfetamina y anfetamiena.

En el 2010, anunció su retiro de la actuación y en varias ocasiones fue arrestada.

“Ya no me encanta actuar, así que dejé de hacerlo. Ser actriz no es tan divertido como parece”, escribió en ese momento Amanda.

La mujer se ha mantenido alejada de las redes sociales y no ha hecho ninguna referencia pública al documental ‘Quiet on Set’, en el que se hacen varias referencias a ella y muchas personas le han pedido que hable sobre el tema.

Drake Bell

Drake Bell es reconocido por su participación en ‘Drake y Josh’ y el artista dejó la actuación para convertirse en cantante. El hombre ha hablado en varias ocasiones de su paso por Nickelodeon y se abrió también sobre el abuso que sufrió.

El artista también ha hablado de todos los peligros que le supuso estar en Hollywood. Comentó que, era una burbuja bastante tóxica y especialmente para artistas jóvenes.

“No era tanto que quisiera dejar de hacer discos o que ya no quisiera ser artista… esta burbuja que es Hollywood es realmente tóxica, especialmente para los artistas jóvenes. Porque esto te mastica, te escupe, no tiene misericordia y no tiene uso para ti cuando dejas de servirles”, dijo.

Dijo que, se sintió controlado por Hollywood y también, habló en el documental, aseguró que fue abusado. Aseguró que sufrió eso cuando tenía 15 años y también que fue víctima de Brian Peck.

Alexa Nikolas

Alexa Nikolas fue una actriz que hizo parte de ‘Zoey 101’ y dejó la actuación. Actualmente es la encargada de hacer un pódcast en el que habla sobre feminismo y Hollywood.

La joven estuvo solamente en 25 episodios e interpretó a Nicole Bristow y fue una experiencia que marcó su vida. Inclusive, la mujer ahora se refiere a Nickelodeon con ‘sickelodeon’, que significa “enfermo” en español.

La mujer ha hecho varias denuncias sobre Nickelodeon y dijo que Jonah Hill la intentó besar a la fuerza en una fiesta en la casa de otro actor cuando tenía 16 años. También dijo que Justin Long quiso emborracharla a propósito y los dos hombres negaron las acusaciones.

Jennette Mccurdy

Jennette Mccurdy hizo parte de ‘i Carly!’ y también de ‘Sam y Cat’ y abandonó la actuación asegurando que nunca le llamó la atención y que no la apasionaba. Además, que había hecho parte de estos programas porque su mamá le insistió.