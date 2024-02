A Jugador del Besiktas lo habrían despedido por tener perfil en aplicación de citas

Archivado en: •

Un particular caso se presentó en el fútbol de Turquía, pues un jugador habría sido despedido por tener perfil en una aplicación de citas. La información no ha sido confirmada por el club, pero se especula que esa fue la razón.

Le puede interesar: Jugador del Bucaramanga fue requerido por autoridades; hay versiones encontradas

Sin duda alguna, ser jugador de fútbol es el sueño de muchas personas, pero varios han revelado que en esta carrera hay varios temas a los que se debe renunciar. Algunos futbolistas han mencionado en entrevistas que cuando se alcanza un nivel de reconocimiento, tener vida social es difícil.

Muchos futbolistas no pueden tener una vida social muy activa porque esto puede significar críticas. Además, otros han dicho que se les dificulta salir a lugares públicos por miedo a ser reconocidos.

Además, esto hace que tengan bastante exposición en redes sociales y, en algunos casos, puede traer problemas para su carrera futbolística. Este, al parecer, fue el caso del jugador Emirhan Delibas, un jugador que hacía parte del Besiktas, de Turquía.

Según se conoció, en el club se dieron cuenta de que el jugador tenía un perfil en Bumble, que es una aplicación de citas. Esto le habría costado mucho, pues finalizaron su contrato con el equipo.

En redes, se volvieron tendencia unas imágenes en las que se ve el perfil del jugador en Bumble. Como foto principal, el joven tenía una fotografía en la que posa desde un baño con la camiseta del Besiktas puesta.

En la descripción decía que era jugador profesional de fútbol en el Besiktas, que buscaba algo casual. Inclusive, también algunos detalles como que nunca fuma y toma alcohol en encuentros sociales.

Luego de que se conociera el perfil de Bumble del jugador, el club compartió un comunicado en el que compartían que se iba a rescindir el contrato de Delibas, por un acuerdo mutuo.

“Nos hemos separado del futbolista profesional Emirhan Delibaş de común acuerdo. Deseamos a Emirhan Delibaş éxito en su futura carrera y se lo presentamos al público”, decía.

El club no ha aclarado las razones por las que se rescindió el contrato, pero muchas personas lamentan lo sucedido. Pues, el jugador es uno de los más importantes en la institución, inclusive, es considerado una de las mayores promesas del fútbol turco.

Por el momento, no se sabe a qué club va a ir el futbolista, pero sus opciones son cerradas, pues el mercado de pases en ese país ya cerró y llegar a otro equipo de Europa será complicado.

Emirhan Delibas having his Beşiktaş contract terminated over having a Bumble account is the most Turkish football thing of the week 😂🫠

The plot is about to thicken. Delibaş’s dad says he’s gonna expose the dirty laundry of the manager.

Delibaş translated means ‘mad head’ pic.twitter.com/u2Rwyqv8AW

— Turkish Football (@Turkish_Futbol1) February 20, 2024