1. Capricorn , del álbum 30 Seconds to Mars, lanzado en 2002. Este año, cumpliría 22 años desde su lanzamiento. La canción fue escrita por Jared Leto y, según el artista, su letra busca representar un deseo de renovación. La primera vez que esta canción apareció en televisión, fue el 27 de noviembre del 2002, en un programa llamado Last Call with Carson Daly.

2. Molly’s Chambers: el título de esta canción viene de una canción popular tradicional irlandesa, llamada “Whisky in the Jar”. Fue lanzada en agosto del 2003, cumpliendo este año 21 años.

3. Red morning light: la banda debutó con esta canción en diciembre del 2002, sencillo que más tarde encabezaría el disco ‘Youth & Young Manhood’.

Limp Bizkit

4. Break stuff: uno de los grandes éxitos del álbum ‘Significant Other’ y fue una de las canciones importantes del verano del 2000. Su video también fue un gran éxito. Incluso, ganó el premio MTV Video Music Award al mejor vídeo de rock, superando a «Sleep Now In The Fire» de Rage Against the Machine. 5. Take a Look Around se conoció por primera vez en la banda sonora de Misión Imposible 2 que fue lanzado en mayo del 2000, y después fue lanzado como single. Finalmente, fue integrado al tercer álbum de la banda ‘Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water’, que alcanzó el primer puesto en Estados Unidos.

Placebo

6. Every you, every me. Se trata del tercer sencillo del álbumWithout You I'm Nothing, lanzado en octubre de 1998. Antes de sacar este álbum, habían logrado ser un éxito en Reino Unido con la canción Nancy Boy. Esta canción se utillizó en la banda sonora de Cruel Intentions de Roger Kumble.

7. The bitter end es el primer sencillo del cuarto álbum llamado ‘Sleeping With Ghosts’, lanzado en marzo del 2003, lo que significa que estaría cumpliendo 21 años para esta época. La canción se deriva de la importante novela distópica de George Orwell, ‘1994’.

Blink-192