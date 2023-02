WhatsApp Plus: Cómo descargar la última versión para Android, actualizaciones y riesgos

Archivado en: •

Para nadie es un secreto que WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones con mayor número de descargas a nivel mundial, millones de usuarios utilizan esta aplicación para poderse mantener conectados con sus familiares, sin importar que estén cientos de kilómetros de distancia. Gracias a sus funciones, las cuales están en constante actualización, esta red social permite realizar llamadas, y videollamadas con una o más personas. También ha desarrollado otro tipo de opciones que permite el chat entre grupos de trabajo, amigos o familia.

WhatsApp se ha convertido rápidamente en una red social casi que indispensable en los entornos laborales y estudiantiles, ya que por medio de esta es que se coordinan la mayoría de los pendientes entre los grupos de trabajo. Adicionalmente, esta aplicación tiene un modo especial para empresas el cual permite una mejor interacción entre las compañías y sus clientes, ya que maneja unas configuraciones especiales que ayudan a una comunicación más optimizada.

Pero, pese a que las funciones de la versión oficial de esta red social sean bastante buenas y desarrolladas, para muchos usuarios aún no es suficiente y es por eso que recurren a descargar la versión de WhatsApp Plus, una versión que no está certificada y que no se puede encontrar en las Store de los teléfonos, sino que se tiene que tener una especial.

¿Cómo puede descargar WhatsApp Plus?

Como esta aplicación no se encuentra en las tiendas de aplicaciones oficiales como lo son Apple Store o Play Store, se debe recurrir a una tienda en específico que se llama APK. Para continuar con el proceso de descarga estos son los pasos que debe seguir:

Primero se debe descargar la APK, para ello puede dar clic aquí. Luego de instalada se debe activar la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android. Para activar las fuentes desconocidas se debe ir a ‘Ajustes’, ‘Seguridad’, ‘Fuentes desconocidas’, ‘Aceptar’. Por último se debe ejecutar la aplicación para que comience a funcionar.

¿Cuáles son las nuevas actualizaciones de WhatsApp Plus?

Dentro de las opciones que permite esta versión se encuentran algunas como:

Ocultar el ícono de mensaje eliminado. Notificaciones de lectura, para saber quien vio el mensaje. Ocultar el ícono de la cámara. Saber la hora y fecha en la que se eliminó un mensaje.

¿Es riesgoso descargar WhatsApp Plus?

Varios expertos advierte que al no ser una versión oficial esta aplicación podría traer problemas de seguridad de sus datos personales y dejar a los usuarios más expuestos de ser hackeados. Adicionalmente, si WhatsApp logra detectar esta versión puede eliminar la cuenta y difícilmente se podrá recuperar.