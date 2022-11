¿El precio de la tecnología? Tesla se salió de control y mató a dos personas

Archivado en: •

La reconocida marca de Elon Musk, Tesla, se volvió tendencia en los últimos días luego de que uno de sus autos se saliera de control y matara a dos personas mientras este se conducía solo mediante la modalidad de ‘piloto automático’.

El lamentable accidente se presentó el pasado 5 de noviembre en Chaozhou, provincia de Guangdong, en China, cuando un hombre perdió el control de su vehículo cuando este, en vez de estacionar, se aceleró a fondo.

El auto viajó a altas velocidad durante dos kilómetros continuos, sin embargo, durante el recorrido golpeó a dos motos y dos bicicletas, lo cual ocasionó la muerte de dos personas y otras tres que resultaron heridas, según informó el medio local Jimu News.

El aparatoso accidente se dio a conocer gracias a las grabaciones de unas cámaras de seguridad que estaban distribuidas por la zona en la que pasó el vehículo Tesla a toda velocidad.

El vehículo estaba próximo a estacionar cuando de repente dio marcha atrás y comenzó a conducirse solo por la carretera, sin que el conductor pudiera frenarlo.

En primera instancia logró esquivar una moto que estaba por delante, sin embargo, a los pocos segundos, cuando alcanzó los 200 kilómetros por hora, atropelló un par de motos y bicicletas hasta que finalmente dio contra un local de alimentos.

Al respecto, Tesla respondió que “ayudará a la Policía china a investigar el accidente” que involucró a uno de sus autos. Además, señaló que las luces de freno del automóvil no se encendieron cuando el vehículo aceleró.

Asimismo, confirmó que la compañía de Elon Musk brindará activamente la asistencia necesaria para esclarecer lo sucedido.

