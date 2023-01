Video: sorprendió a su cita poniéndola a pagar la mitad de la cuenta, ella enfureció

Archivado en: • •

Tiktok se ha convertido en la puerta de entrada para que distintos creadores de contenido compartan por allí contenidos digitales que no tardan en volverse tendencia, ya sea haciendo entrevistas, bromas, u opiniones que tengan al respecto sobre distintos temas.

Por ejemplo, recientemente se hizo viral el video de una mujer que manifestaba que era ‘lo mínimo’ que debía tener un nombre para convertirse en su novio, enunciando factores como que tenga casa, carro, visa, que hable dos idiomas, que cocine, que tenga un salario igual o superior al de ella, entre otros temas más, generando millones de reacciones al respecto.

O como un video que se llenó de reacciones donde se tocaba el tema de quién debe pagar la cuenta en la primera cita, en el que el creador de contenido, @benfurken, aprovechó para hacerle una broma a la chica que estaba intentando conquistar, mostrando su reacción al ponerla a pagar la mitad de la cuenta en un lujoso restaurante en México, donde la invitó.

Inicialmente, el hombre interactuó con sus seguidores, preguntándoles “¿Quién tiene que pagar todo? ¿Ella o yo? ¿O mitad y mitad?”, para luego llevar a cabo la broma.

Durante la llegada de los diferentes platillos a la mesa, el hombre no dudó en manifestar lo caros que se veían, para luego, al terminar de comer y recibir la cuenta, llevar a cabo el esperado hecho.

El costo de la factura soprendió no solo al hombre que estaba haciendo la broma, sino también a los internautas, pues se trataba de un costo que llegaba a los 3.944 pesos mexicanos, es decir, casi un millón de pesos en Colombia.

Justo allí fue que el joven le pidió a su conquista que pagara la mitad, y que además incluyera el servicio del 20%, lo cual, evidentemente, desató su enojo e indignación.

“Es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta”, le cuestionó la chica, desconcertada, pues inicialmente él la había invitado.