Video: a presentadora se le subió una cucaracha por el vestido y ni cuenta se dio

Archivado en: •

En redes sociales se viralizó un inusual incidente que sufrió una presentadora en pleno en vivo. Se trata de Juli Poggio, quien pasó una vergonzosa escena cuando una cucaracha se empezó a pasear por su vestido durante una transmisión en vivo.

El video, que se ha vuelto viral en redes sociales, capturó el momento en que la presentadora estaba entrevistando a un concursante del programa argentino ‘Gran Hermano’. Mientras Julieta se encontraba interactuando con el participante, una cucaracha comenzó su recorrido desde la parte inferior del vestido de la presentadora, ascendiendo por su estómago y glúteos hasta llegar a su cabello, cerca del hombro.

Le puede interesar: Cogieron desprevenida a presentadora y estaba haciendo groserías en televisión en vivo

Lo más sorprendente fue que Poggio no se percató en absoluto de la presencia del insecto y continuó con la entrevista como si nada estuviera pasando.

Las reacciones en línea no se han hecho esperar, con comentarios que van desde el asombro hasta el humor y el disgusto. «Ni los bichos querían perderse el show esta noche. Juli ni siquiera se dio cuenta», expresó un usuario. Otro comentó: «Menos mal no se dio cuenta. Yo me muero donde vea una cucaracha encima de mí».

A Juli Poggio se la monto una cucaracha pic.twitter.com/86tFu6j5hp — Oskarma Bin Laden (@OscarVanArias) December 12, 2023

Presentadora tuvo error en pleno en vivo

Todo ocurrió cuando la presentadora Catalina Gómez se dispuso a decir la hora y fecha del día. Justo en ese momento, la periodista tuvo un lapsus y, en vez de decir 11 de diciembre (fecha correcta), dijo 11 de noviembre.

“De eso y más hablaremos en esta emisión. Por ahora veamos las noticias más importantes previstas para hoy en Colombia. Aquí está ‘El despertador’ de este lunes, 11 de noviembre”, aseguró Catalina Gómez.

Ante el error de la periodista, su compañera de set, Alejandra Giraldo, la corrigió de una vez y ambas soltaron una carcajada.

“De diciembre, Cata”, dijo Alejandra justo antes de reírse de lo ocurrido.

Mire también: Cogieron desprevenida a presentadora y estaba haciendo groserías en televisión en vivo

A la corrección de Alejandra, Catalina también reaccionó y le echó la culpa al café de su error, confirmando que el lapsus se debió a la falta de la bebida. “Miren, me falta café”, dijo la periodista.

Como era de esperarse, la escena no tardó en viralizarse en redes sociales causando toda clase de reacciones y comentarios por parte de los usuarios y televidentes.

“Se despertó en el pasado”; “Yo hubiera estado igual con esa madrugada tan tenaz”; “Eso nos pasa a todos cuando nos falta café”; “A Cata le hizo daño la madrugada”; “Dio papaya para el especial del 28 de diciembre”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱