Hace unos días, se volvió tendencia un video en el que una mujer contó que salió con un hombre bastante tacaño. En este, mostró que él llevaba un Excel con los gastos que tenían en la relación para irle cobrando a ella.

El video rápidamente alcanzó muchas reacciones y varios usuarios se sintieron identificados con algunas partes de la historia que contó la mujer. Por eso, luego de que se mostraran detalles del Excel en el que le cobraban a una joven todas las salidas y las moteleadas, varios compartieron sus historias.

En un trino que se volvió tendencia, una persona preguntó por lo más tacaño que les tocó a los usuarios con una pareja tacaña. Las personas decidieron abrir su corazón y contaron detalles que contaron con muchas reacciones.

Algunas de las historias que más tuvieron relevancia fueron la siguientes: una mujer contó que un hombre durante toda la cita le recordó cuánto estaba gastando en el plan y que a ella le tocaba pagar el siguiente.

Me recordó toda la salida cuánto se estaba gastando en cada cosa y que la próxima debía invitar yo. La salida en cuestión: ir a cine.

Y yo: pic.twitter.com/4sfLZl2cYX — V🪐 (@vgg104) April 10, 2023

Hubo otra persona que contó que salió con un hombre que le dijo que la llevaba a la casa para que no se fuera en un carro particular. Sin embargo, cuando llegaron a su casa, él le preguntó cuánto le cobraban y le pidió $1.000 menos.

una vez salí con un tipo y me dijo que no me fuera en uber que él me llevaba a mi casa y cuando llegamos me dijo: cuánto te cobraba el uber? me cobro mil pesos menos jajajajajajaja https://t.co/dH01BCEaxm — 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹𝗮 🩵 (@Danielamj__) April 10, 2023

Dentro de las historias, hay algunas que parecen insólitas, por ejemplo, una de un hombre que le cobró a su novia por una salchicha, pues ella se la comió en el desayuno y era la última que quedaba. Por el mismo hilo de esta, otra persona dijo que su pareja dividió en partes iguales la compra de una botella de agua y le cobró.

Un pana le cobró a la novia una Salchicha Ranchera que se comió de desayuno, que porque era la última que había. 😬😬😬😬 — juan SIN TIERRA 📜 (@JuanseGonzalez0) April 11, 2023

Además, había algunas historias en las que las personas aseguraban que sus parejas se quedaban con las vueltas de su dinero y tenían que pedírselas. También de personas que se pararon de la mesa cuando llegó la cuenta y luego volvían como si nada.

Una vez salí con un man que cuando llego la cuenta literalmente se paró y fue. Cuando pague volvió aparecer de la nada 🙂 y también se hizo el bobo — Mila 🦋 (@mcamillano) April 10, 2023

También, una persona contó la historia de un hombre que no salía para no gastar y ella tenía que llevarle la comida a la casa en una coca. Además, aseguró que le peleaba cada vez que algo no le gustaba.