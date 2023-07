¿Usa el emoji del rock? Pilas porque lo estaría usando mal y esta es la diferencia

En el Día Mundial del Rock queremos aclararle una duda que tal vez tenía y no había resuelto. Esta es relacionada a los emojis que puede utilizar para referirse al rock, porque hay dos que son parecidos.

Los emojis se han convertido en unas herramientas que muchas personas usan para expresar sus sentimientos en las conversaciones. A medida que ha avanzado el tiempo, WhatsApp ha lanzado más y sus significados podrían llegar a ser confusos.

¿Cuál es la diferencia entre 🤟🏽 y 🤘🏽?

A usted no le había surgido la duda de la diferencia que hay entre estos dos emojis, pues uno tiene los dedos más abiertos que el otro. Aquí le contamos que no, WhatsApp no se equivocó y los duplicó.

Lo que sucede es que la mano que tiene los dedos más abiertos significa “te quiero” y la que tiene los dedos más derechos, hace referencia al símbolo del Heavy Metal, así que si usted es todo un rockero y ha usado el otro, le queremos decir que pudo haber estado haciendo el oso.

¿Por qué el Día Mundial del Rock se celebra el 13 de julio?

El 13 de julio se convirtió en el Día Mundial del Rock por la conmemoración del Live Aid, que se hizo en 1985. Este concierto se realizó en dos lugares simultáneamente, en Wembley, en Londres y en el John F. Kennedy en Filadelfia, Estados Unidos.

El concierto se realizó porque Bob Geldof, tenía una banda que se llamaba de Boomtown Rats, e inició un movimiento para que se visualizara la hambruna que se vivía en Etiopía. Para esto, realizaron una canción llamada ‘Do They Know it’s Christmas?’. Después de eso, se hizo lo mismo en Estados Unidos con ‘U.S.A For África’.

Además de eso, Bob Geldof quiso crear un festival con el objetivo de que se visualizara esta problemática. Esta presentación es muy importante y hay varias actuaciones bastante icónicas.