U2 anuncia nuevo álbum con canciones regrabadas y reinventadas de su carrera

Archivado en: •

U2 anunció que este año lanzará un nuevo álbum, se titulará ‘Songs of Surrender’ y será una producción con nuevas versiones de sus canciones. Este será su álbum de estudio número 15 y tendrá 40 temas.

Mire también: Netflix está desarrollando una nueva serie sobre los orígenes de U2

Bono confesó que está «avergonzado» de su voz y de la música de U2

El álbum estará disponible desde próximo17 de marzo. La banda hizo el anuncio oficial con un teaser en el que sale la nueva versión de ‘Beautiful Day’. Sin embargo, ya se había revelado información en algunas cartas que mandó The Edge, guitarrista del grupo, a algunos fanáticos.

En estas, había un escrito en el que el artista se preguntaba qué sucede cuando “una voz evoluciona y la experiencia y la madurez le otorgan una resonancia adicional”.

El guitarrista aseguró que a medida que avanza el tiempo, va cambiando la forma en que se interpretan y también como el público las recibe. En la carta, decía que esas canciones las grabaron cuando eran muy jóvenes.

“Fue escrito y grabado cuando éramos una panda de jóvenes”, decía.

Además, comentó que, esas canciones ya tienen un significado diferente para todos tanto para los artistas, como para su público.

En este nuevo álbum, los fanáticos podrán ver las canciones transformadas en una adaptación del siglo 21.

“Cada canción empezó a abrirse a una auténtica voz de este tiempo, de las personas que somos ahora, y particularmente del cantante en el que se ha convertido Bono”, dijo.

Revisit the celebrated works of rock giants @U2 on this multi format release ‘Songs of Surrender’, featuring 16 new acoustic & re-imagined recordings from the U2 catalogue, produced & compiled by The Edge. @islandrecordsuk https://t.co/32WUZNlfxg pic.twitter.com/oWlSkmV6xf

U2 fue homenajeado con el Kennedy Center Honors, que es un premio que honra el trabajo de una banda y todo lo que aporta a la cultura estadounidense. Con este reconocimiento, la banda logra varios hitos.

En primer lugar, es el tercer grupo en obtenerlos, incluyendo a todos sus integrantes, y por eso, logran que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr son los primeros irlandeses en hacerlo.

Sobre este reconocimiento, U2 mencionó la emoción que les produce y lo agradecidos que están por cómo se ha desarrollado su carrera en Estados Unidos.

“Nunca imaginamos que 40 años después de nuestro primer viaje a Estados Unidos nos invitarían de vuelta para recibir uno de los mayores premios del país… Ha sido un romance de cuatro décadas con EUU y sus gentes, sus artistas y su cultura. Consideramos a Estados Unidos como un hogar lejos del hogar y estamos muy agradecidos con los Kennedy Center Honors por darnos la bienvenida a este gran clan de artistas excepcionales”, decía el comunicado que emitieron.

Thank you @Beyonce @Harry_Styles @finneas @billieeilish #seanpenn @eddievedder @SachaBaronCohen @Hozier @brandicarlile & #jamala. This is very special. Thanks again to the Kennedy Center Honors for making it all happen. pic.twitter.com/unz6trhMUg

— U2 (@U2) December 29, 2022