Fotos: Así luce el niño de la portada de los primeros álbumes de U2

Así como el bebé nadando de la portada de Nevermeind de Nirvana, en las portadas de U2 también las protagonizó un niño y si usted es fan de la banda islandesa seguramente recordará sus expresivos ojos y su rostro.

El álbum debut de U2 llamado Three, el cual contenía solo tres canciones: Stories For Boys, Boy Girl y Out Of Control y en la portada podía verse tres fotos de un niño para ilustrar las canciones cargadas de inocencia.

El niño era Peter Rowen y no fue la primer vez que el joven fue la imagen de sus discos. El según álbum debut de U2, en 1980, Rowen posó mirando a la cámara con los brazos detrás de la cabeza, la foto fue a blanco y negro.

Posteriormente volvió a ser la imagen en la portada de War, posó de la misma forma pero esta vez ya estaba más grande. Esta tremenda foto protagonizó el telón de fondo durante la gira de la banda en 1983.

Durante una entrevista al New York Post y expresó que: “Supongo que toda la idea de Boy era la inocencia de la juventud. La guerra muestra a un niño con un aspecto mucho más perturbado, y supongo que muestra lo que el mundo puede hacerle a un niño: la pérdida de la inocencia”.

¿Qué hace hoy Peter Rowen?

Este niño se conviritó en fotografo profesional y terminó fotografiando a U2 en su show en Slane Castle en 2001 y mantuvo una relación con los músicos. Sin embargo su amistad llegó a su fin cuando la banda se pronunció a favor del aborto de Irlanda. Rowen habló del tema demostrando su inconformidad sobre las declaraciones de la banda:

“¡Horrorizado de ver a U2 usando su voz para promover algo que obviamente está mal! ¡Qué vergüenza! Como cristianos, estamos llamados a ser luz en un mundo que se oscurece cada vez más. Es muy triste ver a esta banda llegar a esto», puntualizó.

