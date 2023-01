Tobey Maguire llena de esperanzas a fanáticos y responde si volverá a Spider-Man

Tobey Maguire le dio vida al primer Spider-Man y encantó a todos los fanáticos de los comics. En el 2021, las personas pudieron presenciar el regreso de los tres Spider-Man y se causó todo un revuelo por ‘Spider-Man: sin regreso a casa.

En esta película, se puede ver el retorno de Tobey Maguire y Andrew Garfield a unos de los papeles por los que tienen más recordación en el público. La película fue todo un éxito en taquilla y los fanáticos agradecieron su participación.

Fue tanto el éxito que muchas personas siguen pidiendo que los actores vuelvan a interpretar este personaje. Puntualmente, sobre Tobey han crecido los rumores por unas declaraciones que dio para el libro oficial de la película

Se conocieron algunas de las declaraciones que el actor dio sobre su regreso a ser Spider-Man y reveló que cuando lo llamaron el primer pensamiento que llegó a su mente fue: “por fin”.

“Recibí la llamada y me ofrecí de inmediato para hacerlo. No sin nervios, ya sabes: ‘¿Cómo va a ser esto, cuál será la experiencia?’ Pero, poder aparecer con gente tan bonita, talentosa y creativa y jugar juntos, es como: ¡sí! es divertido y emocionante’”, dijo el actor.

Además, dejó totalmente abierta la puerta a volver a interpretar a Spider-Man si Marvel se lo pide.

“Me encantan estas películas y todas las series. Si estos chicos me llamaran y me dijeran: ‘¿Vendrías un momento a pasar el rato?’ o ‘¿Te pasarías para hacer esta película, leer una escena o hacer algo de Spider-Man?’, sería un ‘¡Sí!’ Porque, ¿por qué no iba a querer hacer eso?”, aseguró.