El nuevo tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse que dejó enamorados a los fans

La espera terminó y los amantes del universo de Marvel no pueden estar más contentos por el estreno que se prepara para el 2023 con uno de sus personajes favoritos.

Tras el éxito que tuvo Spider-Man: Into the Spider-Verse en el 2018, Sony Pictures reveló el primer tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Sony y Marvel lograron en menos de tres minutos emocionar a los fanáticos de la serie dando un abrebocas de lo que serán las próximas aventuras de Miles Morales y Gwen Stacy en el multiverso.

En el corto video se ven diferentes versiones del Hombre Araña, otra de las razones que tiene a más de uno con ganas de más.

Al inicio del video se ve a Miles en una terraza y bajo de ánimo, su mamá se acerca y le da una charla de motivacional mientras les abren paso a algunas imágenes de la primera película y de la niñez de Miles, donde muestra todo el recorrido que ha tenido que pasar para llegar hasta ese momento.

Tras las palabras de su madre, el joven abre paso al multiverso de Spider-Man donde se pueden ver diferentes versiones del personaje.

En el video también muestran a los diferentes Hombre Araña peleando contra una amenaza que parece ser mayor.

La anhelada película se estrenará el 2 de junio del próximo año en las salas de cine, por lo que se espera con ansias.

“La siguiente película de Spider-Man llegará a cines el 1 de Junio del 2023. Mira el nuevo tráiler de Spider-Man: A Través del #SpiderVerso ahora”, fue el mensaje con el que Sony acompañó el video del tráiler.

Los comentarios por supuesto inundaron la publicación realizada por Sony en la cuenta oficial de Instagram.

“No puedo dormir, necesito identificar todas las variantes del tráiler”, “todo lo que está bien”, “se ve increíble”, “que locura”, “el Spider-Verso se pondrá de cabeza”, “lo amooo, ya quiero que salga”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

