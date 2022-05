Archivado en: •

Un fanático de Spider-Man, la película protagonizada por Tobey Maguire y dirigida por Sam Raimi, notó que tenía un cambio en los diálogos que algunos no habían notado.

La película tenía un chiste homofóbico y este, al parecer, estaría siendo retirado por algunos canales de televisión.

Se trata de la escena donde Peter Parker está probando sus nuevos poderes contra un luchador profesional. En ese momento el personaje lleva su primer traje de Spider-Man.

Te puede interesar: El Profesor X y la Capitana Carter aparecen en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

“Bonito traje, ¿te lo regaló tu esposo?”, se escucha en el corte original. Sin embargo, en la escena censurada tan solo dicen “bonito traje”.

THEY REMOVED PETER PARKER’S HOMOPHOBIA pic.twitter.com/QmbFabVpc7 — PaperPlane (@PaperPlaneTF) April 23, 2022

Aunque algunos celebraron el corte, otros aseguran que tan solo se trata de una frase de Spider-Man para tratar de desestabilizar a su oponente.

¿Aparecerá Tobey Maguire en la nueva película de Doctor Strange?

Tras aparecer en Spider-Man: No Way Home, muchos fanáticos creen que las versiones de Peter Parker podrían seguir apareciendo en las siguientes películas de Marvel. Por ahora no se confirma nada, aunque se rumora que el próximo 6 de mayo podría aparecer en la segunda película de Doctor Strange: In The Multiverse of Madness.

Te puede interesar: Doctor Strange presenta un nuevo adelanto con zombies incluidos

De esta nueva película de universo cinematográfico de Marvel ya se confirmó la presencia del Profesor X con Patrick Stewart y la Capitana Carter.