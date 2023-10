Tiktoker muestra cómo es un búnker por dentro tras ataques en Israel

La guerra entre Israel y Palestina no da tregua y son muchas las personas que a diario tienen que pasar horas en un búnker por los ataques. Una de ellas decidió mostrar cómo se ve un búnker por dentro.

Continúan los ataques en Israel y las personas han ido contando cómo viven sus días con las constantes alarmas sonando. Una de ellas es una mujer identificada como @yaelove_, desde que inició el conflicto la joven ha mostrado lo que les ha tocado hacer.

En uno de sus más recientes videos, la mujer mostró cómo viven el momento en que inicia a sonar la alarma. En la grabación, se ve que estaba haciendo un café, cuando comenzó a sonar la advertencia y le tocó irse rápido al búnker.

Allí en el búnker estaba con otra mujer y se les veía bastante asustadas, inclusive, escucharon varios sonidos que las alarmaron. En el video, aprovechó para mostrar algunas de las cosas que tienen en ese lugar.

Mostró que tiene una camilla que en la que se sientan o duermen, en caso de que pasen mucho tiempo allí. Además, comentó que está ubicado en el sótano y tiene una puerta de seguridad.

Aseguró que, en caso de que no tengan electricidad, tienen unas velas con su respectivo encendedor para poder ver algo. También, tienen comida y bebidas, pues no saben cuánto tiempo van a tener que pasar allí.

En el búnker también tienen unas mascaras de emergencia, en caso de que se envíen bombas con materiales que no los dejen respirar. Por último, la mujer comentó que tienen una pequeña ventana hecha de material especial.

La mujer ha detallado todo lo que ha pasado en estos días de guerra y en su último video aseguró que no está bien emocionalmente. Comentó que, físicamente no tiene daños, pero ha visto muchas cosas que no va a poder superar.

Además, también comentó que no tiene fuerzas para pararse, pues no ha comido mucho en los últimos días. Aseguró que la comida no le pasa y tampoco la bebida.