The Last of Us: ¿Cuál es la enfermedad que tenía Frank?

The Last of Us se ha convertido en una de las series más vistas del año y ha rotó récords para HBO desde su lanzamiento. La producción ha sido aclamada por los fanáticos tanto del videojuego como los que hasta ahora ven la producción.

The Last of Us: ¿un hongo puede producir una pandemia?

The Last of Us: las diferencias entre el juego y la serie

La serie ha lanzado hasta el momento tres capítulos de la serie y se han convertido en el tema de conversación en redes. En especial, el último episodio tuvo muchas reacciones, pero a diferencia de los otros dos hubo opiniones encontradas.

La historia de Frank y Bill

El tercer episodio de The Last of Us fue diferente a lo que ya habían mostrado en los primeros dos. En este, se centran en contar la historia de amor de Frank y Bill, quienes son las dos personas con las que se comunicaban Joel y Tess, que estaban por fuera de la zona de cuarentena.

En este episodio muestran más a fondo sobre quién Bill y Frank, unos nombres que habían estado presentes en los episodios, pero no se había dado mucho contexto sobre quiénes eran. El episodio se fue a los primeros momentos de la pandemia, cuando evacuaron las ciudades.

En la serie muestran la otra realidad de una persona que no se fue con el gobierno cuando estalló todo. Bill se escondió en su sótano y cuando se fueron las personas del ejercito inició a planear cómo sería su vida allí, logró aislarse y producir sus alimentos.

Después de un tiempo, llega Frank y lo deja entrar porque aseguró que era solo por un tiempo. Sin embargo, en la serie se enamoran y muestran cómo los dos sobreviven a la pandemia sin ningún tipo de ayuda.

Sin embargo, al finalizar el episodio, también muestran la muerte de los dos. Los personajes tomaron la decisión por una enfermedad que tenía Frank. En un principio, él quiso acabar con su vida, pero Bill terminó acompañándolo en este proceso.

¿Qué enfermedad tenía Frank?

Todos los fanáticos quedaron con la intriga de saber cuál enfermedad tenía Frank, ya que mostraron que no podía mover sus piernas. Sin embargo, en el episodio nunca mencionaron qué era lo que padecía.

El cocreador de The Last of Us, Craig Mazin habló en el podcast oficial de la serie y dijo que no querían decir cuál era la enfermedad.

“No queríamos especificar necesariamente la enfermedad para el público, podría ser Esclerosis Múltiple o Esclerosis Lateral Amiotrófica temprana, pero era un trastorno neuromuscular degenerativo”, comentó.

Comentó que quisieron jugar con lo que la gente pensaría de quién iba a vivir más tiempo. Por eso, cuando se piensa que Bill iba a ser el que menos tiempo duraría, muestran la enfermedad de Frank y cómo lo acabó.