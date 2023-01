The Last of Us: ¿A qué hora y dónde ver el segundo episodio?

The Last of Us se estrenó el pasado 15 de enero y dejó muy buenas impresiones en el público. El debut de la serie fue un éxito y muchos están expectantes por lo que se revelará en el segundo episodio de la producción.

Aquí le contamos toda la información que debe tener en cuenta para el estreno de este capítulo.

Le puede interesar: ‘The Last of Us’: teoría explica cómo inició el brote

El importante significado de la canción de Depeche Mode que sonó en The Last of Us

Justo en los 90’s: Power Rangers regresan 30 años después a la televisión y ya hay tráiler

¿A qué hora se estrena en Colombia?

El episodio se estrena este 22 de enero a las 9:00 de la noche y lo podrá ver por HBO y también en su plataforma streaming, a esa misma hora.

¿Cuántos episodios tiene?

La serie tiene nueve capítulos y la duración de cada uno oscila entre la hora y media. Los episodios se estrenan cada semana, es decir, el último que se emitirá será el 12 de marzo.

¿De qué se trata el segundo episodio?

Este segundo episodio se llama ‘Infectado’ y esta es la sinopsis: “Joel, Tess y Ellie atraviesan un hotel abandonado e inundado en Boston, pera dejar a Ellie con un grupo de Luciérnagas”.

Esta serie se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de este año y muchas personas fanáticas del videojuego han hablado de lo bien que siguieron la historia de este. Se espera que este segundo episodio tenga un gran recibimiento y supere el rating que alcanzó el primero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Last of Us (@thelastofus)

La música

La música fue uno de los grande atractivos de la serie y los rockeros se dieron cuenta de un detalle importante con una canción de Depeche Mode.

Al final del episodio, sonó ‘Never Let Me Down Again’, de Depeche Mode y lo que sorprendió fue que esta fue lanzada en 1987 y según el catálogo de los códigos de las canciones, Frank y Bill están en problemas. Estos personajes son a los que están buscando para poder armar el equipo y buscar a Tommy, que es el hermano de Joel. Esto, también significaría que los protagonistas están en peligro.

Además, también hay otro detalle, el tramo de la canción que se colocó fue ‘I’m taking a ride with my best friend/ i hope he never lets me down again’. Esto traduce: Voy a dar un paseo con mi mejor amigo/Espero que nunca me vuelva a decepcionar.

Esto se puede relacionar con el viaje que los protagonistas van a tener en los episodios que siguen. Además, también porque las personas que han jugado saben que Ellie y Joel se dan cuenta de situaciones decepcionantes del otro.