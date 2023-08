Su aparición en Los Simpson y otros datos rebuscados de Aerosmith

Archivado en: •

Sin lugar a duda, una de las bandas más icónicas en la historia del rock es Aerosmith. Con 50 años de carrera musical, la agrupación estadounidense logró dejar un impacto duradero e irremplazable en la industria musical.

La banda nació en 1970 en la ciudad de Boston y desde entonces Steven Tyler, Tom Hamilton, Joe Perry, Brad Whitford y Joey Kramer enamoraron a su fanaticada con su música. Desde sus inicios, la banda se destacó por su sonido distintivo y enérgico, que fusiona el rock duro con elementos del blues y el glam rock.

En los años 70, Aerosmith alcanzó la fama con una serie de álbumes exitosos, incluidos «Aerosmith» (1973), «Toys in the Attic» (1975) y «Rocks» (1976). Estos álbumes contenían éxitos como «Dream On», «Sweet Emotion», «Walk This Way» y «Back in the Saddle», que los catapultaron a la fama y los establecieron como una de las bandas de rock más importantes del momento.

Ahora, después de más de 50 años de carrera musical, la banda tomó la decisión de dejar los escenarios y anunció su retiro con una gira por Norteamérica que iniciará el próximo 2 de septiembre en Philadelphia.

Datos rebuscados de Aerosmith

En medio de la despedida de Aerosmith, nuestro director, Julio César Escovar nos trae algunos datos rebuscados que quizá no conocía sobre la icónica banda de rock.

El álbum debut de Aerosmith salió el mismo día que el álbum debut de Bruce Springsteen, ‘Greetings From Asbury Park’. El videoclip de ‘Janie’s Got a Gun’ fue dirigido por David Fincher, quien después se convirtió en un gran director de cine recordado por películas como ‘Seven’ y ‘La Chica del Tatuaje del Dragón’. Aerosmith fue la primera banda de rock en aparecer en un capítulo de Los Simpson. En el episodio la ‘Llamarada Moe’. Uno de los éxitos más grandes de Aerosmith, «Dream On», fue lanzado originalmente en 1973 como el primer sencillo del álbum debut homónimo de la banda. Sin embargo, no alcanzó gran popularidad en ese momento. Fue hasta que la banda regrabó la canción en 1976 para su álbum «Rocks» que se convirtió en un éxito masivo. El logotipo icónico de Aerosmith, que presenta una «A» alada, fue creado por el cantante Steven Tyler y se inspiró en una imagen de un libro sobre los emblemas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La película «Armageddon»: Aerosmith contribuyó con la canción «I Don’t Want to Miss a Thing» para la banda sonora de la película «Armageddon» (1998), protagonizada por Liv Tyler, la hija de Steven Tyler. El álbum más vendido de Aerosmith es «Toys in the Attic» (1975), que ha sido certificado 8 veces platino en los Estados Unidos.

