“Se me antojó todo eso”, Kimberly Reyes recibe 2023 presumiendo curvas en ajustado bikini

La reconocida actriz Kimberly Reyes de nuevo encendió las redes, emocionando a todo el público al público al mostrar cómo dejó fluir todo su derroche de sensualidad.

Reyes es conocida principalmente por su destacable participación en exitosos programas de la televisión como ‘Loquito por ti’, ‘Diomedes: el Cacique de la Junta’, y el más destacable, en ‘El Final del Paraíso’ donde interpretó el icónico personaje de ‘La Diabla’.

Además, ha resaltado también por dar su paso al mundo de las redes sociales, donde comparte contenido constantemente, mostrando un poco de su día a día además de algunos videos graciosos y exóticos bailes que estén en tendencia.

Convirtiéndose en una de las mujeres más cotizadas para llevar a cabo diferentes campañas de belleza, presumiendo su sensual figura en cada nueva oportunidad, como es el caso de unas de sus recientes publicaciones

Kimberly encendió las redes presumiendo sus curvas

Así la pudimos ver en un carrete de fotografías por medio de su cuenta de Instagram donde suma alrededor de cuatro millones de seguidores, en el que mostró algunas imágenes de sus vacaciones en pleno yate en medio del mar.

Allí, en un ajustado traje de baño negro, con unas gafas de sol, la pudimos ver posando de la mejor manera, siendo consciente de sus atributos, pues una de las fotos es incluso un primer plano de sus caderas.

Como en cada nueva publicación, lo que enloqueció a los internautas fue el nivel de coquetería que maneja la celebridad, sabiendo lucir su ‘retaguardia’.

Los comentarios al respecto no tardaron en llegar:

“Hasta a mí se me antojó todo eso”, “¿Alguien más le dio zoom al tatuaje?”, “Ay Diomedes cómo fuiste a cambiar esto ome”, “Lo único que te diré es que me quede sin freno con tanta curva”, “Diosa es el 6 de Enero el año recién empieza y ya me vas a infartar”, “La JLO barranquillera”, “Mamasita”, fueron algunos de los mensajes.

Mira sus fotos aquí: