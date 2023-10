Rock al Parque 2023: Estos son los horarios por escenario del festival

Archivado en: •

Rock al Parque se realizará este 11, 12 y 13 de noviembre en el Parque Simón Bolívar. El festival anunció nuevos artistas que encabezaran el cartel y también los horarios que van a tener.

Este festival se ha convertido en una insignia de Bogotá y son muchas las personas que esperan verlo. Cada vez falta menos para que suenen las guitarras eléctricas, los golpes secos de las baterías y las voces en los escenarios.

Si usted está emocionado con el cartel de este año, aquí le dejamos los escenarios en los que se presentarán las bandas, para que se agende.



Programación por días de Rock al Parque 2023

SÁBADO

2:30 P.M. – MASHKERA (Convocatoria Districan)

3:25 P.M. – MUNNOPSIS (Convocatoria Distrita)

4:20 P.M. – HERE COMES THE KRAKEN (M6.co)

5:25 P.M. – KONVENT (Dinamaica)

6:30 P.M. – POISON THE PREACHER Convocatona Distri

7:25 P.M. – THE OCEAN (Alamania)

8:30 P.M. – INFO (Convocatoria Oxatia)

9:25 P.M. – OVERKILL (USA)

2:00 P.M. – THELEMATA (Convocatoria Distatal)

2:55 P.M. TEARS OF MISERY (Convocatoria Distital)

3:50 P.M. – CHEMICIDE (Costa Rica)

4:55 P.M. – NO DEPENDIENTE (Convocatoria Distrita)

5:50 P.M. – AGNOSTIC FRONT (USA)

6:55 P.M. – ATAQUE DE PÁNICO (Convocatoria Oistitan)

7.50 P.M. – ESHTADUR (Perova)

8:45 P.M. – IN FLAMES (Suecia)

2.30 P.M. – LIBRE ELECCIÓN (Convocatoria Diavita)

3:25 P.M. – LAS GUAGUAS DE PANK

4:20 P.M. – SARATOGA (Expanda)

5:25 PM. – EPILEPSIA DC (Convocatoria Disteitai

6.20 P.M. – MAKEWAR (USA)

7.25 P.M. – NOPROCEDE (Espana)

8.30 P.M. – SLOW CRUSH (Belgica)

DOMINGO

ESCENARIO PLAZA

2:00 P.M. – ENSAMBLE ARSIS (Convocatoria Distrital

2:55 P.M. – SOUTHERN ROOTS (Convocationia Distrital

3:50 P.M. – CAROLINA DURANTE (Expana)

4:55 P.M. – LOS CALZONES (Argortina)

6.00 P.M. – SONIDO GALLO NEGRO (Maico)

7.05 P.M. – SALÓN VICTORIA (MAiCO)

8:10 P.M. – LOSPETITFELLAS (Bogonal.

9:15 P.M. – LOS PERICOS (Appartia)

ESCENARIO BIO

2:00 P.M. – DESGOBIERNO (Convocationia Distital)

255 P.M. – NONPALIDECE (Argentina)

4:00 P.M. – DANIEL, ME ESTÁS MATANDO indico)

5.05 P.M. – LA REAL DEL SONIDO (Convocaiona Distria)

6.00 P.M. – JENNY WOO (Canada)

7:05 P.M. – ANA CURRA (España)

8:10 P.M. – LOS SUZIOX (stedettin)

ESCENARIO ECO

2:55 P.M. – ERICH (Maxico)

3:50 P.M. – FRAILEJÓN (Convocatoria Distia

4:45 P.M. – JAVIERA MENA (Chio)

5.50 P.M. – JUNIOR ZAMORA (Cal

6:55 P.M. – MISS BOLIVIA (Argontna)

8:00 P.M. – MATIAS AGUAYO (Chilo)

LUNES

ESCENARIO PLAZA

2:00 P.M. – THE PERRO BOYZ (Convocationia Distria)

2:55 P.M. – LA BANDA DEL BISONTE

3:50 P.M. – LAS PASTILLAS DEL ABUELO (Argentina)

4:55 P.M. – JAVIER ALERTA (Bopold)

6:00 P.M. – ARMENIA (Convocatoria Distrial)

6:55 P.M. – TIJUANA NO (MicO)

8:00 P.M. – ATERCIOPELADOS (Bopat)

9:05 P.M. – LOS AUTÉNTICOS DECADENTES (Argentina)

ESCENARIO BIO

2:50 P.M. – LOS OUTSIDERS (Pori)

3:55 P.M. – ALTO GRADO (Convocatoria Distntai

4:50 P.M. – LA VIDA BOHEME (enezuela)

5:45 P.M. – EL KANKA (Espana)

6:50 P.M. – CABRA (Puerto Rico)

8:05 P.M. – JULIETA VENEGAS (México)

ESCENARIO ECO

3:00 P.M. – LOS PANGURBES (Convocatoria Distrital

3:55 P.M. – LAURA SAM (Espada)

5:00 P.M. – LATENAZ (Convocatoria Distrita»)

5:55 P.M. – LOS PUNSETES (España)

7:00 P.M. – MARILINA BERTOLDI (Argentina)

8:05 P.M. – LOS ÁRBOLES (Medetin)