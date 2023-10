Rock al Parque 2023 anuncia a Los Auténticos Decadentes: este es el cartel completo

Archivado en: •

Rock Al Parque 2023 hizo su tercer anuncio de bandas invitadas para el festival que se llevará a cabo entre el 11 y 13 de noviembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. La organización dio anunció agrupaciones y artistas, en los que se destacan: Los Auténticos Decadentes de Argentina, Julieta Venegas de México, Slow Crush de Bélgica, Makewar de EE.UU., Saratoga de España, La Vida Boheme de Venezuela, Aterciopelados y LosPetitFellas.

Vale la pena recordar que, para el caso de Los Auténticos Decadentes, es su segunda visita a la capital luego de que en el mes de abril pusiera a vibrar a los capitalinos con su concierto en el Movistar Arena donde presentó su trilogía ADN.

🚨¡Atención!🚨 El tercer anuncio de bandas invitadas a #RockAlParque2023 😈🔥🤘es una celebración de la diversidad y la fuerza musical que habita en un universo lleno de pasión: nuestro querido festival. ¿Quién más está emocionado por esta experiencia musical inigualable? 🤘🎶 pic.twitter.com/eJCJKzqVdT — RockalParqueOFICIAL (@rockalparquefes) October 19, 2023

Mira también: Los Pericos y muchos más: Rock al Parque 2023 reveló nueva lista de artistas invitados

Con estas bandas anunciadas, el cartel suma más de 60 bandas en los tres escenarios que se ubicarán en el Parque Simón Bolívar y que, una vez más pondrá a los asistentes a disfrutar del mejor festival de rock de la región.

Programación por días de Rock al Parque 2023

SÁBADO

2:30 P.M. – MASHKERA (Convocatoria Districan)

3:25 P.M. – MUNNOPSIS (Convocatoria Distrita)

4:20 P.M. – HERE COMES THE KRAKEN (M6.co)

5:25 P.M. – KONVENT (Dinamaica)

6:30 P.M. – POISON THE PREACHER Convocatona Distri

7:25 P.M. – THE OCEAN (Alamania)

8:30 P.M. – INFO (Convocatoria Oxatia)

9:25 P.M. – OVERKILL (USA)

2:00 P.M. – THELEMATA (Convocatoria Distatal)

2:55 P.M. TEARS OF MISERY (Convocatoria Distital)

3:50 P.M. – CHEMICIDE (Costa Rica)

4:55 P.M. – NO DEPENDIENTE (Convocatoria Distrita)

5:50 P.M. – AGNOSTIC FRONT (USA)

6:55 P.M. – ATAQUE DE PÁNICO (Convocatoria Oistitan)

7.50 P.M. – ESHTADUR (Perova)

8:45 P.M. – IN FLAMES (Suecia)

2.30 P.M. – LIBRE ELECCIÓN (Convocatoria Diavita)

3:25 P.M. – LAS GUAGUAS DE PANK

MInISCAmbO FESTIVAL GALERAS ROCK Pasa)

4:20 P.M. – SARATOGA (Expanda)

5:25 PM. – EPILEPSIA DC (Convocatoria Disteitai

6.20 P.M. – MAKEWAR (USA)

7.25 P.M. – NOPROCEDE (Espana)

8.30 P.M. – SLOW CRUSH (Belgica)

DOMINGO

ESCENARIO PLAZA

2:00 P.M. – ENSAMBLE ARSIS (Convocatoria Distrital

2:55 P.M. – SOUTHERN ROOTS (Convocationia Distrital

3:50 P.M. – CAROLINA DURANTE (Expana)

4:55 P.M. – LOS CALZONES (Argortina)

6.00 P.M. – SONIDO GALLO NEGRO (Maico)

7.05 P.M. – SALÓN VICTORIA (MAiCO)

8:10 P.M. – LOSPETITFELLAS (Bogonal.

9:15 P.M. – LOS PERICOS (Appartia)

ESCENARIO BIO

2:00 P.M. – DESGOBIERNO (Convocationia Distital)

255 P.M. – NONPALIDECE (Argentina)

4:00 P.M. – DANIEL, ME ESTÁS MATANDO indico)

5.05 P.M. – LA REAL DEL SONIDO (Convocaiona Distria)

6.00 P.M. – JENNY WOO (Canada)

7:05 P.M. – ANA CURRA (España)

8:10 P.M. – LOS SUZIOX (stedettin)

ESCENARIO ECO

2:55 P.M. – ERICH (Maxico)

3:50 P.M. – FRAILEJÓN (Convocatoria Distia

4:45 P.M. – JAVIERA MENA (Chio)

5.50 P.M. – JUNIOR ZAMORA (Cal

6:55 P.M. – MISS BOLIVIA (Argontna)

8:00 P.M. – MATIAS AGUAYO (Chilo)

LUNES

ESCENARIO PLAZA

2:00 P.M. – THE PERRO BOYZ (Convocationia Distria)

2:55 P.M. – LA BANDA DEL BISONTE

UNLOCATOO PESTIVALALIAYOL « MOCOMO)

3:50 P.M. – LAS PASTILLAS DEL ABUELO (Argentina)

4:55 P.M. – JAVIER ALERTA (Bopold)

6:00 P.M. – ARMENIA (Convocatoria Distrial)

6:55 P.M. – TIJUANA NO (MicO)

8:00 P.M. – ATERCIOPELADOS (Bopat)

9:05 P.M. – LOS AUTÉNTICOS DECADENTES (Argentina)

ESCENARIO BIO

2:50 P.M. – LOS OUTSIDERS (Pori)

3:55 P.M. – ALTO GRADO (Convocatoria Distntai

4:50 P.M. – LA VIDA BOHEME (enezuela)

5:45 P.M. – EL KANKA (Espana)

6:50 P.M. – CABRA (Puerto Rico)

8:05 P.M. – JULIETA VENEGAS (México)

ESCENARIO ECO

3:00 P.M. – LOS PANGURBES (Convocatoria Distrital

3:55 P.M. – LAURA SAM (Espada)

5:00 P.M. – LATENAZ (Convocatoria Distrita»)

5:55 P.M. – LOS PUNSETES (España)

7:00 P.M. – MARILINA BERTOLDI (Argentina)

8:05 P.M. – LOS ÁRBOLES (Medetin)