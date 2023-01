¡Qué zaperoco! Presentación de JuanFer Quintero en Junior terminó en fuertes disturbios

Archivado en: •

Después de varias especulaciones y de un tire y afloje entre el Junior de Barranquilla y Juan Fernando Quintero, el equipo logró traerse al futbolista de Argentina para empezar a ser parte de su nómina.

Este 15 de enero el estadio Metropolitano Roberto Meléndez se llenó de hinchas de los tiburones para presenciar la presentación del mediocampista Juan Fernando Quintero como el nuevo jugador del Junior de Barranquilla.

El futbolista colombiano, quien firmó un contrato con el equipo barranquillero por un año, logró que miles de hinchas se reunieran en el estadio para darle la bienvenida al nuevo dueño de la camiseta número 10.

Durante el acto, JuanFer se mostró muy feliz y emocionado por esta nueva etapa en su carrera. Además, recorrió todas las tribunas del estadio y empezó a repartir balones a los hinchas. Al final recibió una máscara de marimonda, como símbolo de Barranquilla y sus carnavales.

«Estoy donde quiero estar, esa pasión me lleva, me transmite. Acá estoy. Agradecer a la familia Char, a todas las personas que hicieron parte de esta negociación, saben lo duro que fue, pero con mucha esperanza de conseguir todo lo que queremos, ustedes en la tribuna y nosotros en el campo», fueron las primeras palabras de Quintero a la hinchada.

La presentación de Quintero terminó en disturbios

Pese a que la noticia del integro de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla fue motivo de celebración para sus hinchas, el espectáculo terminó en fuertes disturbios por cuenta de cientos de aficionados que se bajaron de las tribunas hacia la cancha para intentar acercarse al futbolista, quien tuvo que entrar de emergencia a los camerinos.

De un momento a otro, se presentó un correteo entre hinchas que salieron de la tribuna norte hacia el sector sur del estadio y el nuevo 10 del Junior tuvo que salir con ayuda de miembros de la logística.

El video del altercado fue compartido en redes sociales por un hincha que se encontraba en el estadio de Barranquilla, quien se escuchó bastante ofuscado por el comportamiento de los aficionados del Junior.