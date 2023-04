¡Qué afortunado! The 1975 subió a un fan al escenario y tocó la guitarra en ‘Robbers’

Archivado en: •

The 1975 se encuentra en su gira mundial ‘The 1975 At Their Very Best’ y luego de visitar Sudamérica, llegó Tailandia. En el concierto, sucedió un hecho particular, porque un fanático subió al escenario y tocó la guitarra.

La banda terminó una canción y justo antes de iniciar con ‘Robbers’, Matthew Healy vio que había un cartel en el público. Un joven había escrito que quería tocar la guitarra en ‘Robbers’ y lo dejaron.

Fan sube al escenario

Antes de iniciar a tocar ‘Robbers’, Matthew hizo que se alumbraran las luces del lugar y leyó para todo el público lo que decía el cartel. En ese momento, se mostró bastante sorprendido y le preguntó si de verdad sabía tocar la guitarra.

“Esperen, tu cartel dice: quiero tocar la guitarra para ‘Robbers’. Esperen un momento, ¿sabes tocar? O solo quieres subir al escenario. ¿Puedes tocar solo el ritmo? Pasa”, le dijo el líder de la banda.

En el momento en que el fanático sube al escenario, le entregan una de las guitarras y audífonos de los que los integrantes de la banda tienen. Luego de esto, Matthew Healy le inició a dar algunas indicaciones sobre cómo tocar la canción.

El fan se llamaba Iván y parecía saber muy bien lo que estaba haciendo, ya que ante todas las indicaciones asentaba e inició a tocar sin ningún tipo de problema. Luego de eso, antes de iniciar los versos de la canción, Matty resaltó la valentía del joven.

“Se necesitan bolas para subirse al escenario en frente de toda esta cantidad de gente”, dijo.

Durante toda la canción, Matty interactuó con el joven y le iba dando algunas indicaciones. Inclusive, al finalizar le hizo una venía, se arrodilló en frente de él y le dio la bienvenida a la banda.

Cuando entregó el instrumento que le dieron, el joven se quedó hablando un poco con el líder de la banda, hasta que la seguridad lo sacó del escenario.

