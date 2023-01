Premios Oscar 2023: lista completa de categorías y nominados

Archivado en: •

La edición 95 de los Premios Óscar llega el domingo 12 de marzo en su tradicional sede, el Dolby Theatre de Los Ángeles, en donde se llevará a cabo el galardón más prestigioso que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos a los profesionales del séptimo arte.

La ceremonia, que será conducida por el comediante Jimmy Kimmel, se perfila como una de las ediciones más importantes y reñidas de los últimos años, pues cientos de directores, actores, guionistas y demás profesionales de la industria del cine, llevaron a cabo exitosas producciones, muchas de ellas, las más taquilleras.

Los nominados para participar de esta nueva edición de los Óscar fueron elegidos mediante votaciones por parte del jurado miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

¿Cuándo se sabrán los nominados?

Este martes 24 de enero se conocerán quiénes son los profesionales de la industria cinematográfica que estarán nominados a los Premios Óscar 2023, quienes gracias a su talento y excelencia podrían ser merecedores de tan importante premio.

Para definir los nominados que se disputarán los galardones que se entregarán en 23 categorías, la Academia adelantó unas votaciones internas entre los jurados entre el 12 y 17 de enero.

¿Dónde ver la ceremonia de nominación?

La ceremonia de nominación a los Premios Óscar 2023 se podrá seguir en vivo a través de la página oficial de los Premios Óscar y en las redes sociales de la Academia como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, o en el canal de YouTube de ABC News.

El evento, que será presidido por los actores Allison Williams (de Megan Girls) y Riz Ahmed (El sonido del silencio), se podrá seguir en vivo desde las 8:30 am, hora Colombia.

Meet your 2023 #OscarNoms hosts: Allison Williams and Riz Ahmed. Join us on Tuesday, January 24th at 8:30 AM ET / 5:30 AM PT. Nominations will be live streamed on https://t.co/8Zw5mDfBiO, https://t.co/5fKuh0ntHt, or on the Academy’s Twitter, YouTube or Facebook. #Oscars95 pic.twitter.com/uQyJ9l48Zj — The Academy (@TheAcademy) January 18, 2023

Siga aquí la transmisión de los Premios Oscar

Nominados a los Premios Oscar 2023

Mejor actriz de reparto

Angela Basset

Hong Chau

Kerry Condon

Jamie Lee Curtins

Stephanie Hsu

Mejor diseño de vestuario

‘Babylon’

‘Black Panther: Wakanda Forever’

‘Elvis’

‘Everythin everywher all at once’

‘La señora Harris va a París’

Nominados a mejor sonido

‘All quiet on the Western Front’

‘Avatar: el sentido del agua’

‘The Batman’, ‘Elvis’

‘Top Gun: Maverick’

Mejor canción original

‘All quite on the Western Front’

‘Babylon’

‘The Banshees of Inisherin’

‘Everything everywhere at once’

‘The Fabelmans’

Mejor guion adaptado

‘All quiet on the Western Front’

‘Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion’

‘Living’

‘Top Gun: Maverick’

‘Women Talking’.

Mejor guion original

‘The Banshees of Inisherin’

‘Everything everywhere at once’

‘The Fabelmans’, ‘Tár’

‘Triangle of Sadness’

Mejor cortometraje

‘An Orish Goodbye’

‘Ivalu’

‘Le Pupille’

‘Night Ride’

‘The Red Suitcase’

Mejor cortometraje de animación

‘El niño, el topo, el zorro y el caballo’

‘The Flying Sailor’, ‘Ice Merchants’

‘My Year of Dicks’

‘An Ostrich Told Me The World is Fake and I Think I Believe It’

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson

Brian Tyree Henry

Judd Hirsch

Barry Keoghan

Ke Huy Quan

Mejor canción original

‘Applause’

‘Hold my hand’

‘Klift me up’

‘Naatu Naatu’

‘This is life’

Mejor documental

‘All that Breathes’

‘All the Beatuy and the Bloodsheed’

‘Fire of Love’

‘A House Made of Splinters’

‘Navalny’

Mejor cortometraje documental

‘Los susurros de los elefantes’

‘Haulout’

‘¿Cómo medir un año?’

‘El efecto Marta Mitchell’

‘Stranger at the Gate’

Mejor película internacional

‘All Quiet on the Western Front’

‘Argentina, 1985’

‘Close’, ‘Eo’

‘The Quiet Girl’

Mejor película de animación

‘Pinocchio’, de Guillermo del Toro

‘Marcel the Shell with Shoes On’

‘Puss in Boots: The Last Wish’

‘The Sea Beast’

‘Turning Red’

Mejor maquillaje y vestuario

‘All Quiet on the Western Front’

‘The Batman’

‘Black Panther: Wakanda Forever’

‘Elvis’

‘The Whale’

Mejor diseño de producción

‘All Quiet on the Western Front’

‘Avatar: el sentido del agua’

‘Babylon’, ‘Elvis’

‘The Fabelmans’

Mejor edición

‘The Banshees of Inisherin’

‘Elvis’

‘Everything everywhere all at once’

‘Tár’

‘Top Gun: Maverick’

Mejor cinematografía

‘All Quiet on the Western Front’

‘Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths’

‘Elvis’

‘Empire of Light’

‘Tár’

Mejores efectos visuales

‘All Quiet on the Western Front’

‘Avatar: el sentido del agua’

‘The Batman’

‘Black Panther: Wakanda Forever’

‘Top Gun: Maverick’

Mejor actor

Austin Butler

Colin Farrell

Brendan Fraser

Paul Mescal

Bill Nighy

Mejor actriz

Cate Blanchett

Ana de Armas

Andrea Riseborough

Michelle Williams

Michelle Yeoh

Mejor dirección

Martin McDonagh

Daniel Wkan

Daniel Scheinert

Steven Spielberg

Todd Field

Ruben Östund

Mejor película

‘All Quiet on the Western Front’

‘Avatar: el sentido del agua’

‘The Banshees of Inisherin’

‘Elvis’, ‘Everything Everywhere all at Once’

‘The Fabelmans’

‘Tár’, ‘Top Gun: Maverick’

‘Triangle of Sadness’

‘Women Talking’