En redes sociales se hizo viral un video en el que un hombre interrumpió un matrimonio que se estaba celebrando en Choluteca, Honduras, debido a que su yerno se estaba casando con otra mujer que no era su hija.

Pues en varios videos que fueron compartidos en TikTok se logra ver el momento en el que el hombre irrumpe en medio de la celebración para impedir que el matrimonio se lleve acabo alegando que el hombre que se iba a casar, días antes, le había pedido la mano de su hija y ahora se estaba casando con otra mujer.

En la grabación se puede ver como este hombre entra enfurecido a la ceremonia para impedir que quien iba a ser el futuro esposo de su hija se case con otra mujer.

“Me van a perdonar, pero aquí no hay boda hijos de p* (…) te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes, ¿qué me vas a decir, que no ahora? Me fuiste a pedir su mano, mereces morir”, expresó el hombre.

Según se escucha en el video, el hombre confesó que se enteró de la situación cuando se encontraba trabajando, por lo que decidió contarle a su hija y dirigirse al lugar de la celebración para encarar a quien sería su yerno.

Reacción en redes

La publicación inicial ya suma más de 11 millones de reproducciones y cerca de 14 mil comentarios en donde los internautas dejaron sus reacciones ante tan extraña situación. Tras la gran cantidad de visualizaciones que tuvo esta publicación, varios usuarios pidieron la segunda parte de la historia, por lo que el usuario publicó dos videos más.

En el segundo video se escucha decir al hombre que su hija ya va a llegar al lugar y que no va a permitir que el que era su yerno se termine casando con otra mujer. Asimismo, en la grabación se escucha que los asistentes a la boda piden que llamen a la policía para sacar al hombre de la boda.

Finalmente, se ve al hombre con mucha rabia mientras otros asistentes a la boda intentan calmarlo, sin embargo, la presencia de la novia e hija del hombre no aparece por ningún lado.

“Más padres así en este planeta”, “En ese momento se sintió el verdadero terror”, “Yo como papá hubiera hecho exactamente lo mismo”, “Qué lindo ese papá, tiene bien puesto el título” y ese padre que defiende a la hija y encima les refriega el título en la cara a los demás”, fueron algunas interacciones.