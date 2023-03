Pasó de vivir en las calles a ser ‘influencer’; ¡su cambio es impresionante!

Valery Córdoba Chavarría, es una joven de Medellín que se ha convertido en todo un furor en las redes sociales. La historia de la mujer se dio a conocer a través de un informe de la periodista Erika Zapata de Noticias Caracol, quien narró detalles de su vida.

No deje de leer: Presentadora paisa Erika Zapata nos puso a pasar saliva con nuevas fotos

La joven de 15 años pasó 32 meses inmersa en las calles y zonas más vulnerables de Medellín, en la que estaba rodeada de adictivas sustancias y personas que ven en el consumo de drogas, una salida a la realidad.

A pesar que ya lleva buen tiempo fuera de las drogas y está en un proyecto de resocialización, la joven decidió contar su historia ante el país y tratar de que su ejemplo de vida llegue a otras personas que tal vez lo pueden necesitar.

Lea también: “No busque visajes que no debe”: Mujer que se comparó con Tasmania en pelea con su novio

«Es duro, pero lo bueno es saber que yo pude. O sea, solo con una ayuda y por un video, puedo estar donde estoy en estos momentos. Se siente tan bien, se siente genial, uno saber, mano, lo logré», dijo la mujer.

Fue el amor de su familia y la ayuda de una fundación, que esta adolescente de 15 años pudo salir de la oscuridad de las drogas y de la frialdad de la calles de la capital antioqueña.

Mire también: ¡La espera terminó! Gorillaz es tendencia por el lanzamiento de su álbum ‘Cracker Island’

La madre de Valery, también fue una ficha clave en su superación de vida, por lo que nunca se dio por vencida de tenderle la mano y hacer lo que estuviera en sus manos, para ayudarla.

“Yo me conozco estas calles. Me metía debajo de los puentes, me decían ‘¿No te da miedo?’ (Y yo les respondía) no me daba miedo, porque uno por un hijo da la vida«, dijo Sandra Chavarrí.

Ahora la joven, es una inspiración para muchos adolescentes que quieren salir de esa misma situación y quien junto con Jonathan Forero, ayudan a otros niños en condición de calle. En sus videos, Valery también transmite un fuerte mensaje en sus plataformas digitales.