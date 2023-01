Archivado en: •

Hace unas semanas se hizo viral un video en el que una mujer está peleando fuertemente con su pareja por teléfono porque, al parecer, este no había llegado temprano a la casa.

El video fue tomado por una persona que pasaba por la calle donde estaba la mujer y decidió grabarla sin que esta se diera cuenta. Luego, fue compartido en redes sociales y rápidamente se hizo viral, en especial, por la particular forma que tenía la mujer de expresar su enojo.

Pues durante la conversación se escucha a la mujer usar bastantes insultos, mientras le reclama por no haber llegado a la casa después del trabajo.

“A qué jugamos… entonces no me sirve socio, no. Así se lo digo sinceramente, con guitarra, lo que usted me dé: coma m… Porque sinceramente usted tuvo que terminar en la casa, del trabajo pa’ la casa, usted está terminando de trabajar y tiene que estar en la casa. Tiene una mujer, tiene cosas que hacer”, se escucha decir a la mujer al mismo tiempo que acompaña cada frase con una grosería.

Sin embargo, más allá de las groserías e insultos que le dijo a su pareja, lo que más llamó la atención es que la mujer se comparó con el demonio de Tasmania, el famoso personaje de los ‘Looney Tunes’ que se caracterizó por su mal humor.

“¿Cómo que cálmese? Usted con quién cree que está hablando, está hablando con el demonio de Tasmania. Entonces dígame cómo es”, fue la particular frase con la que la mujer se comparó con este personaje haciendo que quienes la estaban grabando no se aguantaran la risa.

El demonio de tazmania mi papá… 🤣 pic.twitter.com/j123bhpC2x — El Buen Vlado (@VladoBogota) December 30, 2022

Apareció la mujer que se comparó con Tasmania

Después de que el video se volviera viral en redes sociales y completara más de 16 mil reproducciones en Twitter, la mujer protagonista apareció en su cuenta de TikTok bastante ofuscada por lo sucedido.

La mujer, identificada como Jenny Cruz Gómez, publicó un video en el que habló sobre la grabación en la que sale discutiendo con su pareja, advirtiendo a quien la grabó que “agradeciera que no se dio cuenta que la estaba filmando”.

Utilizando un lenguaje similar al que se escuchó en la pelea con su novio y en donde se comparó con Tasmania, Jenny empezó a insultar fuertemente a la persona que la grabó y se despachó contra esta.

“Yo hago este video porque no faltan los metidos, los sapos, los regalados. A ver si son capaces de grabarse a ellos mismos peleando porque a nadie le debe importar las relaciones de los demás”, inició diciendo Jenny en el video.

Luego habló del video que fue grabado y se empezó a despachar en contra de quienes la habían grabado.

“No se meta en relaciones ajenas. No sea metiche. ¿Cuánto le pagan por renacuajo, papi?… A ver Sapo hpt4, agradezca que no me di cuenta, de la hpt4 rabia que tenía en ese momento, porque le hubiera roto los hpt4s vidrios del carro”, siguió diciendo la mujer.

Finalmente, confesó que, aunque no conoce a la persona que hizo el video, le envía una fuerte advertencia para que no se vuelva a meter en relaciones ajenas.

“Agradezca que no me di cuenta porque donde yo me hubiera dado cuenta, su vidrio de su carro ya estuvieran rotos. A ver cómo se ríe este año, mijo. Deje la maric4d4, pápi y no busque visajes que no debe. Este video no lo hago para amenazar, es una advertencia”, sentenció Jenny.