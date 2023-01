«Ha sido un viaje increíble»: Panic! At the Disco anuncia su separación

Panic! at the Disco, la agrupación liderada por Brendon Urie, anunció su separación después de casi 20 años de carrera.

La banda que se formó en Las Vegas, y que por años se convirtió en el proyecto dirigido por el vocalista, anunció que el grupo se disuelve después de culminar su próxima gira europea.

Según Urie, quien ha pilotado la nave de Panic! At the Disco, esta decisión la toma al definir prioridades en su vida, ya que él y su esposa están esperando su primer hijo:

“Voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y con ese Panic! At The Disco ya no existirá”.

La gira de la banda comienza el próximo 20 de febrero en Viena y finaliza en Manchester, Inglaterra, el 10 de marzo.

Como era de esperarse, la despedida no fue nada bien recibida por parte de los fans, pero la agrupación fue clara en agradecer por el cariño de sus fans después de tantos años n el llamado viaje musical. “Bueno, ha sido un viaje increíble… Al crecer en Las Vegas, nunca podría haber imaginado a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares en todo el mundo y todos los amigos que hemos hecho en el camino.”

A través de las redes sociales de la banda se puede leer el comunicado que tomó por sorpresa a quienes soñaban con ver a Urie:

“Gracias a todos por su inmenso apoyo a lo largo de los años. Me he sentado aquí tratando de encontrar la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras cuánto ha significado para nosotros. Ya sea que haya estado aquí desde el principio o que nos esté encontrando, ha sido un placer no solo compartir el escenario con tantas personas talentosas, sino también compartir nuestro tiempo con usted. Espero ver a todos en Europa y el Reino Unido para una última carrera juntos.”