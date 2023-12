Novio rechazado en el altar no pagó la fiesta y se fue; los invitados hicieron ‘vaca’

Archivado en: •

En las últimas horas, se viralizó un video que mostró un insólito hecho en el que una mujer se arrepintió de casarse justo cuando la funcionaria de la notaría se disponía a oficializar el matrimonio. La novia se habría arrepentido de casarse por un problema familiar con el novio que ocurrió minutos antes de que iniciara la boda civil.

El hecho, que ocurrió en Chinú, Córdoba, se conoció gracias a un video que mostró el momento exacto en el que la novia le dice que NO al hombre que estaba a su lado. Además, se ve cuando el novio le quita el anillo a la mujer.

Además de revelar cómo la boda llegó a su fin en cuestión de segundos, también mostró la felicidad que tuvo el padre de la mujer al saber que su hija ya no se casaría. A penas la novia dijo que no, el hombre celebró con un grito.

Por su parte, la mujer habló de la que sería la razón que la llevó a desistir de su matrimonio, expresando que:

“Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado con tanto amor… Él se deja mandar por el papá. Así no me caso. ¿Cómo trató a mis hijos cuando llegué? ¡Primero mis hijos! Y te lo dije”.

El novio se fue y los invitados tuvieron que pagar la fiesta

Luego de que el video recorriera todo internet y diferentes medios de comunicación hablaran del insólito hecho, se conocieron más detalles sobre lo que sucedió en dicho matrimonio fallido.

Según unos trinos, publicados en X, el novio se fue luego de la bochornosa escena y, al parecer, habría dejado algunas cuentas de la fiesta pendientes por pagar.

Tras ser rechazado, el hombre se fue junto a su familia, dejando algunos saldos pendientes. Por lo cual, según se lee en uno de los trinos, la familia de la novia, que se quedó en el lugar, tuvo que recoger dinero para pagar la cuenta pendiente.

“Cómo el novio se negó a pagar la cuenta del matrimonio, los invitados hicieron “vaca” para sufragar los gastos”, se lee en la publicación de X.

