El video viral de mujer que dijo NO en el altar y dejó al novio vestido y alborotado

Un video bastante bochornoso se volvió tendencia en redes sociales y muchos usuarios están opinando sobre el hecho. Se trata de una mujer que dejó plantado a su prometido en el altar por un problema familiar en una boda civil en Chinú, Córdoba.

En el video, se puede ver que la familia no estaba de acuerdo con la boda y el hombre no pudo decir nada cuando ella se negó. Muchas personas estaban sorprendidas y otras celebraron que la mujer dijera que no se iba a casar.

¿Qué pasó?

En la grabación, se puede ver que una mujer y un hombre estaban en el altar a punto de dar el sí o el no para casarse. A diferencia de lo que muchos pensaban, el video dio un giro inesperado cuando la mujer dijo que no se iba a casar.

En la ceremonia, la persona que la estaba oficiando, le preguntó a la mujer si estaba dispuesta a casarse. Sin embargo, en ese momento, ella inicia a dudar y se ve que hace un gesto negativo con la cabeza.

El hombre se veía bastante tranquilo mientras le hacían la pregunta a ella, sin embargo, sus gestos eran más rígidos. Cuando le hicieron la pregunta, ella voltea a verlo a él y se queda callada por algunos segundos.

Después de eso, la mujer dice que no se quiere casar y dijo que justamente ese día se había presentado un inconveniente. En ese momento, quien oficializó la boda dijo que se suspendiera la boda porque ella no se quería casar.

En ese momento, se escucha que un hombre aplaude y dice que eso era lo mejor que podía pasar. Muchos usuarios supusieron que se trataba del papá porque después ella inició a hablar de los problemas que tenía con él.

“Es que el papá no está de acuerdo, el papá de Santiago me mintió”, inició decir la mujer.

Después de eso, comenzó a decir que su prometido le había mentido, pues le había dicho que su papá estaba emocionado con la boda. Sin embargo, no era así y hubo un supuesto mal trato a sus hijas.

La mujer aseguró que se encontró con un desplante en ese lugar y si hubiera sabido que era así, no se hubiera presentado a la ceremonia. Además, también le dice al hombre que ella siempre le advirtió que primero estaban sus hijas.

Luego de eso, le estira la mano a su prometido para que le quite el anillo y el hombre tienen dificultades para quitárselo. El video se ha vuelto tendencia en redes sociales y muchos usuarios han hablado del tema en sus redes.

Algunos estaban de acuerdo con la decisión que tomó la mujer y por el contrario otros la criticaron por no haberle dicho antes.