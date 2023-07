Muere Sinéad O’ Connor, leyenda de la música, a los 56 años

Este 26 de julio, Irish Times confirmó la muerte de Sinead O’ Connor a sus 56 años. La cantautora irlandesa es reconocida, especialmente por su versión de Nothing Compares 2 U.

La cantante irlandesa, que se convirtió al islam hace unos años, falleció 18 meses después de que uno de sus hijos, Shane, de 17 años, se suicidara tras escapar de un hospital. Por ahora, se desconocen las causas de la muerte de O’Connor.

La familia de Sinead O’ Connor informó su muerte a través de un comunicado. «Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil».

Tratectoria de Sinead O’ Connor

Sinead O’ Connor alcanzó la fama con la publicación de la canción ‘I Do Not Want What I Haven’t Got’, editado en 1990. En este álbum, se incluyó su tema más famoso Nothing Compares 2 U, compuesta por Prince, con la que la artista irlandensa consiguió varias nominaciones a los premios Grammy.

En 2017 cambió su nombre a Magda Davitt y en 2018, tras convertirse al Islam, volvió a cambiárselo a Shuhada’ Sadaqat. Según Variety, O’Connor tuvo una infancia difícil tras la separación de sus padres cuando tenía ocho años. La cantante afirmó que su madre, con quien vivía después de la separación, abusaba físicamente de ella, lo que llevó a O’Connor a defender abiertamente a los niños abusados.

A lo largo de su carrera, Sinéad O’Connor se caracterizó por desafiar lo convencional y exploró diferentes géneros musicales. Su versatilidad se ha manifestado en álbumes como I Do Not Want What I Haven’t Got, Universal Mother y How About I Be Me (and You Be You)?, donde exploró el rock, el folk, el reggae y otros estilos.