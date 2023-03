Murió Paul Grant, actor de Harry Potter, tras desplomarse en una estación de tren

El actor Paul Grant, reconocido por participar en Star Wars y Harry Potter, murió este lunes 20 de marzo a los 56 años tras desplomarse a las afueras de una estación de tren, en el norte de Londres el pasado 16 de marzo.

Tras la súbita caída, el servicio de ambulancia de Londres y la policía llegó al lugar de los hechos para realizarle una resucitación cardiopulmonar. Sin embargo, posteriormente fue trasladado a un hospital en donde lo declararon con muerte cerebral.

Según ‘The Guardian’, Grant murió a las 3:49 a.m. del lunes, pero había sido declarado con muerte cerebral después de su colapso. Su familia fue quien decidió desconectarlo del soporte vital dado que era imposible revertir la muerte cerebral.

La hijastra de Grant, Stacey, creó una página de Go Fund Me para recaudar fondos para su funeral. “Estoy comenzando esta página porque Paul lamentablemente falleció ayer. Él y yo deseamos darle la mejor despedida. Él era el rey de los enanos. Lo extrañaremos. Si alguien pudiera ayudar, sería muy apreciado. Vamos a darle la mejor despedida, por favor”, escribió en la página

Paul Grant interpretó a ‘goblin’ en ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, la producción que marcó el inicio de la saga de películas basadas en los libros de J.K. Rowling; y participó en ‘Star Wars: el retorno del Jedi’ interpretando a ‘ewok’.

El actor, que medía 1,32 metros de altura, sufría una displasia espondiloepifisaria congénita, un raro trastorno de los huesos que da lugar a enanismo esquelético. Grant hizo de su estatura un aliado perfecto para interpretar distintos personajes en la industria del cine.

La carrera profesional del actor fue todo un éxito. Sin embargo, Paul Grant no supo sobrellevar la fama y el dinero que había acumulado. Al respecto, en una entrevista que había concedido en 2014, explicó que había dilapidado su fortuna en cocaína, alcohol y mujeres.

