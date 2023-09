Murió Mukhtar, el ‘Hachiko de Crimea’; espero a su dueño más de 12 años   

Archivado en: •

La historia de Hachiko es una de las más conocidas en todo el mundo y confirma la frase que dice que “el perro es el mejor amigo del hombre”, pues este canino de raza Akita esperó a su dueño en la estación de Shibuya en Tokio, Japón, durante más de nueve años, luego que este falleciera.

Su historia es tan asombrosa como desgarradora e inspiró el mundo del cine, quienes le dedicaron una película en su honor, la cual lleva por nombre ‘Siempre a tu lado’, (en el caso de los países latinoamericanos).

Recientemente, se conoció el fallecimiento de Mukhtar, el cual conocen también como el ‘Hachiko de Crimea’, pues este perro aguardó 12 años a su amo, quien era un socorrista que laboraba en la costa del Mar Negro, pero que lastimosamente perdió la vida en un accidente en este lugar en 2011.

Desde ese año, el can deambulaba por la orilla del muelle esperando el regreso de su dueño. Según cuentan habitantes de Yalta, una ciudad ubicada en la península de Crimea, el animal jamás se despegó de la costa, independientemente de los climas que azotaran a esta zona.

El perro esperó durante más de una década un reencuentro con su amo, pero este nunca llegó. En redes sociales han compartido fotografías que muestran a Mukhtar viendo hacia el horizonte, en el puerto y con el mar de fondo.

De cierta manera, el canino se convirtió en el alma de la ciudad, pues desde que su amo falleció, Mukhtar se convirtió en amigo de un trompetista callejero llamado Víktor Malinovski, a quien le seguía el ritmo con sus ladridos mientras el músico interpretaba temas de Frank Sinatra.

En las últimas horas, tras doce años de espera, se conoció que finalmente Mukhtar falleció en la costa en la que vivió y espero tranquilamente la última década. La noticia ha conmocionado a los residentes de Yalta, pues le tenían especial cariño al perro e incluso, las autoridades planean la instalación de un monumento en su honor, el cual llevará por nombre el ‘Hachiko del Mar Negro’.

