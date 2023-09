Mujer denunció nueva modalidad de robo en Transmilenio: “Temo por mi integridad”

Archivado en: • • •

Una joven denunció a través de redes sociales una nueva modalidad de robo al interior de un bus de Transmilenio. La mujer identificada como Tatiana Moreno aseguró que cuando se transportaba en un articulado, 3 personas confabularon para hacerla ver como una ladrona y despojarla de su celular.

Moreno comentó que esta situación le pasó cuando abordó un bus en la estación de Alcalá en la ruta E 72, contó además que se ubicó en la parte trasera del bus y se sintió intimidada por un sujeto que no dejaba de mirarla.

Ella procedió a guardar su celular dentro de su brasier y la persona que la intimidó se cambió de lugar. En la escena, según su relato, apareció un hombre bien vestido que se quedó observándola. Posteriormente, una mujer que se encontraba al lado de ella comenzó a gritar que le habían robado el celular.

“Esta persona que parecía tipo oficina me señala y me culpa de haberme robado el celular. Me giro hacia la víctima para aclararle que yo no había tomado nada, cuando siento que agarran mi brazo, me ultraja, me empujan y me empieza a agredir verbalmente. Constantemente diciendo que le tenía que devolver el celular a la señora porque él vio el momento en que yo se lo saqué de la chaqueta y me lo metí en el brasier”, contó la afectada.

Posteriormente la mujer mencionó que el sujeto vestido tipo oficina le preguntó por las características del teléfono a la supuesta víctima y ella le mencionó tal cual el color del forro, la marca y hasta el fondo de pantalla.

Fue en ese momento que la mujer captó que podría tratarse de un robo, por lo cual se rehusó a entregar el celular hasta que llamaran a la policía.

La mujer fue agredida verbalmente porque los pasajeros estaban convencidos de que se trataba de una ladrona. El conductor paró en una estación y el sujeto que acusó a Moreno de robo la bajó y la siguió insultando dentro de la estación.

Finalmente, la mujer contó que llegaron dos agentes de policía, un hombre y una mujer. La supuesta víctima volvió a mencionar las características del teléfono y se lo hicieron entregar, no obstante, la agente permitió que ella pudiera demostrar en el sitio que sí se trataba de su celular.

“Subo este video para que todas las personas que lo vean, lo puedan compartir y realmente no tenga el riesgo de que suban los videos a redes sociales y se difunda una mala información”, puntualizó.

