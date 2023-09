Joven encontró particular manera de llegar a su trabajo directamente desde el Transmilenio

Archivado en: •

El 21 de septiembre se llevó a cabo el día sin carro y sin moto en Bogotá, por lo que millones de habitantes de la capital del país tuvieron que utilizar el transporte público para moverse por la ciudad y así llegar a sus destinos.

El parte es de total tranquilidad por parte de las autoridades, pues los capitalinos le cumplieron a la jornada de manera obediente. No obstante, por redes sociales se conoció un caso particular en las últimas horas, pues al parecer un usuario del sistema Transmilenio cometió un error al tomar una de las rutas y encontró una manera particular de remediar su error, la cual está dando de qué hablar.

Le puede interesar: Usuario hizo pasar maleta por bebé en TransMilenio, pero se fue de narices

Cabe resaltar que Transmilenio es el transporte masivo que mueve a millones de capitalinos diariamente, pero así mismo, más allá de su función; Transmilenio se ha convertido en el escenario de escenas insólitas que dejan a más de uno ‘boquiabierto’, pues algunas de ellas resultan comicas, mientras que otras son casi irreales.

El hecho se conoció por medio de TIkTok, pues el usuario identificado como ‘danielvargas191’ compartió en su cuenta personal un clip titulado como ‘Dormido en Trasmilenio necesita bajarse rápido, va tarde pal camello’. Allí se puede observar como un hombre intenta varias veces salir por la ventana de uno de los articulados hasta que por fin lo logra.

No obstante, cuando sale del bus se le queda la maleta, pero uno de los pasajeros se la tira por la ventana por la que segundos antes se había tirado. De acuerdo con el usuario que subió el clip, el hombre venía desde el portal américas y se tenía que bajar en la estación de ‘Distrito Grafiti’, pero se pasó.

La siguiente parada que tenía la ruta en la que iba el hombre era Héroes, por lo que, al no ver más alternativa, decidió realizar la peligrosa maniobra en la que expuso su vida. Como era de esperarse, el suceso se hizo viral en apenas unas cuantas horas en la plataforma china y ya está dando de qué hablar.

Mire también: Pasajero quiso defender a conductor de Transmilenio en pelea y se llevó tremenda cachetada

Los internautas reaccionaron al suceso

Por su parte, los internautas han criticado la manera en la que el hombre decidió descender del articulado, pues consideran que había “maneras más sencillas” de poder hacerlo.

“salía más fácil espichando el botón rojo de la puerta jajajajajajajaja”, “salía más fácil espichando el botón rojo de la puerta jajajajajajajaja”, “Va y se le queda la maleta por dentro jajajajajjajaja”, “jajajaja 🤣🤣 no se que me dió más risa si el golpe o que se le quedó la maleta, pero la solidaridad de la persona que le dió la maleta 10/10 😂😂”, “Que rrisa hubiese sido que el trasmi arranque y la maleta hubiese quedado ahi entro 🤣🤣🤣”, son algunas de las reacciones que han dejado los internautas en la publicación que está cerca de superar las 100 mil visualizaciones.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱