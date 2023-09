Archivado en: •

En los últimos días, por medio de redes sociales, se conoció la historia de una mujer que decidió casarse con ella misma. No obstante, lo que más ha sorprendido a los internautas no es la decisión, sino que se haya divorciado de su esposo y padre de su hijo para poder hacerlo.

La mujer identificada como Mariel Narbona, decidió organizar una ceremonia nupcial privada en que dio el sí por segunda vez, pero en esta ocasión con ella misma. De hecho, lo hizo con todos los protocolos, incluido el vestido blanco, su ramo y tres damas de honor.

Le puede interesar: Novia le pidió “un tiempo” a su prometido en medio de su boda; salió mal

La mujer de 49 años no dudó en darse el sí frente a sus amigos y seres queridos, quienes la acompañaron en el acto. Cabe destacar que, según la oriunda de la provincia de Córdoba, Argentina, asumió su boda como regalo de cumpleaños y lo hizo somo un símbolo de renacimiento emocional en un nuevo camino en su vida.

«Decido casarme conmigo porque era un cumple temático y me pareció una buena ocasión para hacerlo de esta forma y porque es el resultado de una búsqueda, no superficial, sino más profunda, porque realmente creo en el amor propio, porque elegirse y aceptarse a uno mismo primero, lo deberíamos hacer todos», dijo la mujer al noticiero argentino ‘C5N’.

Es una ceremonia simbólica que diferentes personas utilizan como un acto para declarar y confirmar el amor que sienten por ellos mismos y su independencia. De acuerdo con la BBC, es común encontrar varias formas de consolidación ‘marital’, entre algunas se encuentran: intercambio de anillos, celebración familiar y con amigos e incluso, intercambio de votos.

Mire también: ¿Directo a la muerte? Hombre llegó a su boda metido en un ataúd y causó revuelo en redes

Así mismo, hay que mencionar que este acto no tiene ninguna validez notarial ni religiosa. Lo que sí representa para la persona que decide hacerlo es un enlace consigo mismo, donde se constituye un compromiso de fidelidad, afecto y amor propio.

Pese a que así se denomina a lo que hizo la mujer argentina, ella misma aclaró que no es su caso, pues ella no descarta completamente compartir en su futuro con otra pareja sentimental en una relación formal.

«Yo no estoy cerrada a estar con una pareja en otro momento, (…) solo que mi elección fue casarme desde esta Mariel que soy hoy, desde la libertad y de las ganas de celebrar el amor en general. Me amo y me elijo», agregó.