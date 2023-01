Mujer confesó que sale con 5 hombres y que no le gustan las aventuras de una noche

Archivado en: •

Las relaciones de pareja son cada vez más abiertas, pues, con el pasar de los años, las personas han optado por salir de lo tradicional y explorar nuevas formas de amar. Este es el caso Carol Volderman, una reconocida presentadora y periodista británica que decidió dejar de lado la monogamia para salir con varios hombres a la vez.

La británica, quien cuenta con más de cuarenta años de carrera, es muy conocida en su país y en el continente europeo. Sin embargo, de su vida privada se ha sabido pocos detalles, en especial, sobre el ámbito amoroso.

Pues a sus 62 años, la periodista no ha presentado una pareja ni ha dado indicios de estar en una relación estable con alguien. No obstante, durante una entrevista al podcast ‘Rule Breakers de Michelle Visage’ de la BBC, Carol confesó que se encuentra muy feliz amorosamente.

Su felicidad, según reveló Volderman, se debe a que actualmente se encuentra saliendo con cinco hombres al mismo tiempo a quienes considera como sus “amigos especiales”.

“Estoy pasando el mejor momento. He hablado de esto una vez. Tengo un sistema que he tenido durante 10 años. Se llaman ‘amigos especiales”, confesó la presentadora del concurso televisivo ‘Countdown’.

Confesó que no le gustan las “aventuras de una noche”

Pese a que la mujer acostumbra a salir con varios hombres al mismo tiempo y no los considera como su pareja o novio, Carol confesó que no le gustan las aventuras de una sola noche por lo cual suele durar varios años con sus ‘amigos especiales’.

“Con uno llevo 11 años, con otro llevo siete años. Sabes que todos son solteros. Es un lugar feliz. Me apresuro a agregar que no me gustan las aventuras de una noche«, expresó la periodista británica.

Asimismo, aseguró que en su juventud no hubiera pensado llegar a tener este tipo de relaciones por los adjetivos que podría haber recibido. “Todo era despectivo sobre una mujer, ese era el ambiente en el que estaba creciendo. Era como ‘ella está desesperada’, todo era crítico”, agregó.

Aunque actualmente la periodista no mantiene ninguna relación ‘seria’ con sus ‘amigos especiales’, según la revista ‘Mirror’, Carol estuvo casada en 1985 con un oficial de la Armada Real Británica, con quien solo duró un año casada.

Luego, en 1990, la periodista se volvió a casar con un hombre con quien tuvo dos hijos, sin embargo, se divorció en el 2022. Desde entonces no ha tenido ninguna otra relación estable.

