Mujer asegura que el amor está en LinkedIn y no en las apps de citas; genera polémica

El mundo digital se encuentra repleto de aplicaciones para encontrar el amor, unas muy conocidas y otras no tanto. No obstante, una mujer en Singapur sorprendió a los internautas al revelar que la red social LinkedIn es su favorito para este propósito, llegando a superar inclusos a las conocidas aplicaciones de citas.

Justamente, una usuaria identificada como @candi.licipus compartió su experiencia y sobre todo, sus razones para tener dicha afirmación mediante un video difundido por medio de la plataforma china TikTok, el cual, como era de esperarse, se ha hecho viral y ha desencadenado una ola de comentarios y reacciones al respecto por parte de los internautas.

La mujer indicó que ella considera a LinkedIn como su terreno de “caza romántica” y procedió a respaldarlo con argumentos convincentes, pero poco convencionales para los internautas. De acuerdo con ella, esta plataforma ofrece la posibilidad de aplicar filtros más específicos para encontrar el ‘match perfecto’ o la ‘pareja perfecta’.

La mujer destaca que, en vez de destacar la ubicación o preferencias generales, que es lo que determinan las aplicaciones de citas. LinkedIn por el contrario filtra de acuerdo con su educación, profesión, puesto y país de origen.

Como era de esperarse, el video se ha vuelto viral en la plataforma china y ha dejado a más de un internauta completamente ‘boquiabierto’ con las palabras de la mujer. Las reacciones no se hicieron esperar y en los comentarios de la publicación se puede observar como le solicitan a la mujer que dé consejos para llevar a cabo su estrategia de la manera más exitosa posible y sobre todo, conseguir citas a través de dicha red social.

De igual forma, la perspectiva poco convencional de la mujer abrió todo un debate en redes sobre las posibilidades inexploradas de las redes sociales en el ámbito amoroso, sobre todo luego de que varias personas concluyeran que parece más efectivo este método que el de las aplicaciones de citas que están diseñadas para dicho fin.

“No dejen de lado a los técnicos”, “¡Necesito probar esto!”, “Yo cuando me persiguen en LinkedIn: Bloqueado por desubicado”, “No lo había pensado pero suena excelente, no me ha servido para encontrar trabajo pero tal vez me sirva para encontrar date”, “No veo fallas en su lógica”, “¿Y como empiezas la conversación? ‘¿Hola te invito a un negocio’?, son algunas de las reacciones de los internautas en los comentarios del clip.