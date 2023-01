¿Mucho voltaje? Casi se desangra haciendo el delicioso con su novio

Las relaciones sexuales pueden hacer que las personas lleguen a un nivel muy alto de excitación y adrenalina. En algunas ocasiones se debe tener cuidado porque puede haber golpes o inclusive fracturas.

Mire también: Pareja ahorró $2.000 cada vez que hacía el delicioso; les quedó pequeño el marrano

Una mujer contó que una vez, luego de tener relaciones sexuales, terminó con un dolor en la parte del vientre. Esa noche, ella se acostó a dormir sin darle mayor importancia, pero al otro día seguía igual.

Por ese motivo, tuvo que ir al médico para que la revisaran, pues según comentó, el dolor era muy intenso. La mujer mencionó que cuando llegó, le hicieron varios exámenes y los médicos pensaron que tenía apendicitis.

Sin embargo, le dijeron que se quedara para poder examinarla y ella dijo que no lo iba a hacer porque no iba a pagar esa cantidad de dinero. Pero, su suegra le dijo que fuera al seguro y ella le hizo caso.

Según comentó, allá también le hicieron varios exámenes e inclusive, en un principio, pensaron que era un embarazo por fuera del útero. Ella dijo que sabía que no era así porque con su pareja se estaban cuidando mucho.

La mujer ya estaba cansada de los exámenes que le estaban haciendo y dijo que se iba a ir del hospital. Sin embargo, espero a un último análisis de sangre y este mostró que la tenían que operar de urgencia.

“Resultaba que mis glóbulos rojos estaban bajando, eso quiere decir que me estaba desangrando, me estaba desangrando por dentro y yo me quería ir a mi casa”, dijo la joven.

La doctora la advirtió y le dijo que si se iba para la casa iba a morir, porque en el sexo se le había reventado un quiste.