“Me tiran sal y agua bendita”,vecinas atacan a joven tatuadora y le dicen que es una bruja

En redes sociales se volvió viral una historia de una joven tatuadora que denunció los ataques que ha recibido por parte de sus vecinas, quienes aseguran que ella es una “bruja” y debería irse del edificio residencial.

Leidy Mora, una joven que se dedica a hacer tatuajes y tiene cerca de 1.7 millones de seguidores en TikTok, compartió el video hablando de la situación que vive en su lugar de residencia desde hace un año.

“Esta situación viene pasando hace como un año. Me he aguantado que me tiren sal, agua bendita, me pongan rosarios en la cara, me griten: ‘Bruja, vete del edificio’, y he tenido toda la paciencia porque pienso que son señoras que están viejitas y locas”, comenzó diciendo la joven en el video.

Vecinas atacan a joven tatuadora

En el video, que ya suma más de 2 millones de reproducciones, se ve el momento en el que las dos vecinas están a las afueras del apartamento de la joven tirando, lo que parece ser, ‘agua bendita’, esto, con el fin de que Leidy se vaya.

Después de grabar la escena en el las dos mujeres la atacan, la joven empezó a relatar que esta situación se viene presentando desde hace un año y que ha tenido que llegar a instancias legales porque ya no puede seguir aguantando los ataques.

La joven confesó que los detonantes que hicieron que denunciara el caso públicamente fue que se metieron con su hija, menor de edad, y que hayan ido al lugar donde trabaja.

Luego, compartió otra grabación en donde se ven a las dos mujeres paradas frente a la puerta del apartamento de Leidy mientras están, al parecer, rezando.

“Abre tu corazón a Dios”, es una de las frases que una de las vecinas le dice a la joven, mientras ella está en su estudio de tatuajes.