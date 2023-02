Camilo Sánchez se ha convertido en uno de los humoristas más seguidos en Colombia. En estos momentos se encuentra en el reality ‘Survivor, la isla de los famosos’ y muchas personas han destacado sus habilidades en este concurso.

El humorista estuvo en LOS40 Urban y habló sin pelos en la lengua sobre algunas situaciones que le han ocurrido en su vida. Específicamente, el hombre habló sobre su vida sexual y contó una anécdota que tuvo con una novia.

Camilo inició contando que un día estaba teniendo relaciones sexuales con una novia con la que llevaba poco tiempo. Según dijo, todo iba bien, pero tuvo un tic de Tourette durante el acto.

Recordemos que el joven tiene Síndrome de Tourette, un trastorno del sistema nervioso que se caracteriza por los movimientos repetitivos en el cuerpo. Según dijo, el tic le dio justo cuando iban a cambiar de posición.

“Estábamos ahí y eso que uno cambia de posición y ella estaba en cuatro. Ella tomó la iniciativa, dijo voy a cambiar de posición y se volteó y como estaba en cuatro subió la cabeza y a mí me dio un tic justo en ese momento y nos pegamos”, comentó.

El joven dijo que, en ese momento en que ella iba a cambiar de posición se pegaron y él estaba teniendo un tic de Tourette, por eso, del golpe tuvo un microdesmayo y cayó al lado de su compañera en la cama.

“Dos, tres segundos desmayado y ya ella me dijo estás bien y yo le dije estoy bien, pero ya no se me va a parar más”, comentó en medio de risas.