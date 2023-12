Los mejores memes y reacciones que dejó el aumento del salario mínimo para el 2024

Archivado en: •

Luego de varios días de negociación entre el Gobierno Nacional, empresarios, gremios y sindicatos, se conoció oficialmente el aumento que tendrá el salario mínimo para el 2024. Sin embargo, este tuvo que ser estipulado por el Gobierno dado que dichos entes no lograron llegar a un acuerdo.

Finamente, en la noche de este 29 de diciembre, el Ministerio del Trabajo anunció que el salario mínimo para el 2024 será de $1.300.0000. Es decir, tuvo un incremento de $140.000 pesos con respecto a este 2023, año en el que la suma fue de $1.160.000.

“Aunque hubo aproximaciones y acercamientos en las 10 reuniones que tuvimos en la mesa tripartita de concertación del salario mínimo, no fue posible finalmente lograr un acuerdo. Por ello, para determinar el alza tuvimos en cuenta las variables económicas”, señaló la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Además de conocerse el aumento que tendrá el salario mínimo para el 2024, el Gobierno Nacional también reveló el incrementó sobre el subsidio de transporte, el cual pasó de $140.606 a $162.000. En ese sentido, el salario mínimo sumado al subsidio de transporte quedará estipulado en un total de $1.462.000.

Según el anuncio de la ministra de Trabajo durante la rueda de prensa, el incremento del auxilio de transporte fue de un 15 %.

En los últimos días, los ojos de los colombianos estaban puestos sobre el anuncio del aumento que tendría el salario mínimo para el 2024. Por lo cual, a penas el Gobierno Nacional reveló dicha cifra, los usuarios no tardaron en reaccionar en redes sociales.

Mientras algunos estuvieron de acuerdo con el aumento que tuvo el salario mínimo, otros criticaron la cifra argumentando que seguía siendo muy poco respecto al costo de vida que actualmente tiene el país.

Asimismo, algunos usuarios tomaron el tema con seriedad y opinaron sobre el aumento del salario mínimo para el próximo año, mientras otros le vieron el lado gracioso y decidieron crear memes al respecto.

Si no me quisiste cuando ganaba $1’160.000, no me busques ahora que voy a ganar $1’300.000. 🙄#SalarioMínimo 2024.

— Jesús Salvador (@JesalvadorQ) December 30, 2023