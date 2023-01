La pulla del papá de Nairo Quintana sobre su carrera: “mejor que no siguiera”

Nairo Quintana es uno de los ciclistas más importantes para Colombia y hoy reveló lo que le espera en el futuro. El deportista aseguró que, continuará con su carrera y está buscando equipo para esta temporada.

Sobre el futuro del ciclista había varios rumores y muchos medios apuntaban a que lo más posible era que se retirara. Sin embargo, el ciclista confirmó que a pesar de que ha tenido algunas dificultades, seguirá con su carrera.

“Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, estoy en muy buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y a la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguid haciéndolo no me rindo y sigo hacia adelante”, dijo Nairo.

☀☕ “Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad”, Nairo Quintana ciclista colombiano#PrimerToque pic.twitter.com/B4SGvOXKd1 — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 25, 2023

Una de las reacciones a las declaraciones del ciclista fue la de su papá, Luis Quintana, quien habló con Caracol Radio. El hombre comentó que hubiera querido que su hijo tomara otra decisión.

Comentó que tal vez si se retiraba podía pasar más tiempo con su familia, pero comenta que respeta los deseos de su hijo.

“Para mí, era mejor que no siguiera, pero sus deseos son esos y nadie se los puede quitar. Nunca he tenido el tiempo de compartir con él. A mi hijo lo he perdido por el deporte”, dijo.